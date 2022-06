Festa della Musica a San Bartolomeo al Mare: stupore e meraviglia per il White Carriage (Foto)

Stupore e meraviglia per il ‘White Carriage’, ieri sera a San Bartolomeo al Mare in occasione della Festa Europea della Musica: la carrozza elettrica “trainata” da grandi cavalli bianchi sospesi in aria ha lasciato tutti a bocca aperta.

Uno spettacolo itinerante di grandissimo effetto, con sottofondo musicale romantico, che viene dalla Svizzera ed è stato presentato ieri sera per la prima volta in Italia. Risultato: passeggiata a mare affollatissima, intere famiglie a bocca aperta, una lunga processione al seguito.