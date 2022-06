Al via la Maturità 2022 per 1.534 studenti imperiesi: "Tra emozioni e timori, si torna alla normalità dopo due anni terribili"

Al via oggi gli esami di maturità. Ad accompagnare i ragazzi nella prima prova 'soltanto'’ un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli, rigorosamente forniti dalla commissione, e penne. Quest’anno ad affrontare la prova finale del percorso di scuola superiore di secondo grado, stando ai dati forniti dall'ufficio scolastico regionale, saranno 12.142 studenti in tutta la Liguria e di questi 1.534 sono della provincia di Imperia.

Per la prima prova, ossia il tema di italiano, sono sette le tracce che riguardano tre diverse tipologie: due per l’analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il classico tema di attualità. Questa prova sarà l'unica disposta su base nazionale e quindi è uguale per tutti. Il Ministero dell’Istruzione invia alle scuole il cosiddetto plico telematico che si aprirà attraverso una password. Il ‘toto tema’ è va a vanti settimane. C’è chi ‘scommette’ su Verga, Pascoli e Ungaretti, ma anche chi invoca Pirandello che, però non ‘esce’ da almeno 20 anni. Infine c’è chi punta su autori di ‘nicchia’ e chi invece, spera in Montale. Per quanto riguarda invece, il tema di attualità nel ventaglio delle opzioni sono presenti la guerra in Ucraina, ma anche il covid e il post pandemia e le stragi di mafia.

A differenza dell’anno scorso, per la maturità 2022 la mascherina non è obbligatoria, ma consigliata. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19 non potrà sostenere le prove scritte in presenza e neanche in collegamento. Dovrà partecipare alla sessione suppletiva, a partire dal 6 luglio. Resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al virus o in presenza di sintomi.

La maturità 2022 vedrà, oltre al tema di italiano, solo una seconda prova scritta che si svolgerà giovedì ed è volta ad accertare le competenze degli studenti acquisite nelle discipline più importanti di ciascun corso di studio, ossia le materie caratterizzanti. Diversamente dalla formula ordinaria dell'esame, quest'anno le tracce saranno differenti a seconda dell'indirizzo di studio: saranno le commissioni d'esame interne agli istituti a occuparsi dell'elaborazione della traccia.

Abbiamo fatto il punto con alcuni dirigenti scolastici della nostra provincia. ”È un ritorno alla normalità, si torna piano piano a regime, dice al nostro giornale il preside dell’IIS "G. Ruffini" di Imperia, Luca Ronco. Positivo il fatto che si sia ritornati agli scritti e soprattutto che si svolge in presenza. La speranza è che comunque i due anni di pandemia non danneggino i ragazzi. La commissione è interna e quindi vi è comunque un ritorno alla normalità in modo graduale”.

“Fortunatamente problemi ad oggi non ne abbiamo né segnalazioni di alunni o docenti positivi quindi ripartiamo tranquillamente, dichiara invece Maria Grazia Blanco dirigente scolastico del ‘Ruffini-Aicardi’ di Taggia e Sanremo. Qualora ci dovesse essere documentazione medica che attesti l’impossibilità di presenziare agli scritti, gli alunni verranno rimandati alla sezione suppletiva del 6 e 7 luglio; se l’impossibilità riguarderà invece, il colloquio orale si valuterà di attivare la modalità in videoconferenza”.

“Abbiamo lavorato, prosegue, sulla novità della seconda prova scritta che quest’anno viene organizzata dai docenti del dipartimento della materia oggetto di esame. Termineremo il 23 con la seconda prova e le commissioni saranno impegnate con la correzione dei compiti e gli orali inizieranno il martedì successivo ossia il 28. Il termine degli orali è previsto nella prima settimana di luglio. Adesso è il momento di ripartire. Manca la terza prova, siamo fermi alla prima e alla seconda. Si è cercato di venire in tutti i modi incontro agli studenti. Uno spiraglio quest’anno lo abbiamo visto, dopo due anni terribili. Quest’anno si sta cercando di ritornare pian pianino alla normalità”.

Infine abbiamo registrato il pensiero del preside del liceo ‘Vieusseux’ , nonché reggente del ‘Cassini’, Paolo Auricchia. “Tornano gli scritti, ha dichiarato il dirigente scolastico, che quest’anno saranno soltanto due. Ogni anno stanno cambiando le modalità e capisco le difficoltà per gli studenti, ma noi siamo pronti ad affrontare anche la maturità 2022. L’esame di maturità è sempre un rito di passaggio con momenti di tensione ed emozioni, ma è anche un bel momento che vede tutti impegnati e collaborativi e che alla fine vedrà tutti contenti, o almeno speriamo”.