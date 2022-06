Crisi politica a Ventimiglia: l'Assessore Panetta "Liste civiche per confrontarsi con il centrodestra contrapposti alla sinistra"

“Tralasciando il ‘passato’ ormai prossimo (sul quale si tornerà a tempo debito per meglio illustrare ai cittadini i dati di fatto) e preso atto che assunti personalismi vengono contrapposti con altrettanti personalismi, ed il tutto a completo discapito della città, la lista civica ‘Scullino Sindaco’, concorda pienamente con Fratelli d'Italia: occorre trovare nuova compattezza coinvolgendo il centro destra, ivi compresa Forza Italia, per prepararsi uniti alle prossime elezioni e contrapposti alla sinistra”.

Sono le parole di Tiziana Panetta, Assessore all’Urbanistica e componente del direttivo della lista del Sindaco, che commenta la crisi politica che sta vivendo la città di confine. “Non corrisponde al vero che i grandi progetti ed in particolare la passerella ‘possono tranquillamente andare avanti’ e il rischio è di perdere il finanziamento di 4 milioni di euro. La volontà è quella di creare una ‘federazione’ di liste civiche che possa confrontarsi con il centrodestra, per scegliere il miglior candidato sindaco per Ventimiglia, che sappia governare con decisione e abnegazione, per l'interesse comune e per una realtà non facile come Ventimiglia: competenza, determinazione, amore per la città, lavoro sul territorio per i cittadini, coerenza e serietà sono gli ingredienti essenziali”.