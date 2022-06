Giubileo al fianco delle famiglie sempre

Giubileo pensa a tutto sui Funerali Torino: è una consolazione non da poco per chi affida all’impresa di corso Bramante l’estremo saluto a un proprio caro. La vita, dopo la perdita di un famigliare, porta con sé incombenze inevitabili, legate proprio alla persona che non c’è più. «E’ una situazione che conosciamo bene. – dicono da Giubileo – Ci siamo adoperati in questi anni per offrire la nostra assistenza ed il nostro supporto anche in tutto ciò che segue al giorno delle esequie, a livello di analisi di ogni singola situazione, consulenza ed espletamento delle pratiche che riguardano gli adempimenti previdenziali nonché supporto specialistico in materia di successione». Il fronte pensionistico è quello cui si pensa per primo, in collaborazione con un Patronato, ed è gratuito. «Anche perché, - proseguono dall’ azienda - nell’attuale congiuntura economica, è utile avere la pensione di reversibilità e recuperare rate di pensione non incassate. In altri casi (il più frequente è quello di figli che restano senza entrambi i genitori) ci sono posizioni pensionistiche da chiudere». Il Caf può operare anche in merito alla cessazione di rapporti con colf e badanti, per la compilazione del 730, per ricostituzioni reddituali e molto altro. Parimenti senza compenso è l’incontro offerto da Onoranze Funebri Giubileo Torino con un esperto in successioni, sblocco dei conti, chiusure contratti di finanziamento o scritture testamentarie. Giubileo può così, mediante assistenze altamente professionali, consigliare sulle azioni da compiere e mettere a disposizione la consulenza più appropriata per non incorrere in situazioni che dopo una scomparsa richiederebbero lunghi tempi di risoluzione. Desidera essere un punto di riferimento presente e disponibile in ogni momento, una realtà alla quale affidarsi e della quale fidarsi per ogni incombenza, non solo per lo svolgimento delle esequie.

L’esperienza di oltre 20 anni nelle Onoranze Funebri a Torino consente a Giubileo di soddisfare ogni incarico avvalendosi di personale altamente qualificato a completa disposizione 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno. Esegue dunque in maniera precisa, puntuale e discreta il rito funebre adatto alle esigenze e alle volontà di ognuno gestendo ogni aspetto tra cui il contatto con i ministri della Chiesa Cattolica (o di altri culti religiosi) per la definizione degli orari delle cerimonie, il disbrigo di qualsiasi tipo di pratica amministrativa connessa al rito funebre, la fornitura di feretri accessoriati per l’inumazione in terra, la tumulazione in loculo o la cremazione, nel rispetto delle disposizioni di legge; la richiesta dei certificati che attestano il decesso indispensabili per l’ espletamento di qualunque pratica, presso gli uffici di competenza; il trasporto del feretro (anche su tutto il territorio nazionale) per mezzo di auto funebri accessoriate, delle marche più prestigiose con personale in divisa preparato per approcciarsi sulla base delle più idonee ed accorte regole del galateo; l’ allestimento della camera ardente, la vestizione ed igiene della salma. Giubileo inoltre, su richiesta, può occuparsi della fornitura di navette per il trasporto dei parenti, predisporre la realizzazione di foto ricordo personalizzate, mettere a disposizione marmisti precisi e puntuali per la realizzazione di arredi funerari. Non per ultimo Onoranze Funebri Giubileo Torino dispone della Casa Funeraria Giubileo: l’alternativa alla camera ardente in casa oppure in ospedale o nelle strutture, nella quale ospitare la salma di una persona cara nei giorni che precedono il funerale. E’ un contesto elegante, dotato di tutti i servizi e di massima privacy, con apertura tutti i giorni dalle 9 alle 18 con dieci salette private ed una Sala per il Commiato Multimediale, attrezzata con tecnologie del suono e di videoproduzione all’ avanguardia, ove è possibile celebrare qualunque tipo di rito, religioso o laico ed organizzare una “cerimonia del ricordo” con musiche e proiezioni d’immagini per dedicare al proprio congiunto quanto di più rappresentativo e commemorativo della vita insieme possa esistere. Serietà, precisione e dedizione per ‘rendere onore alla storia di ogni vita’.