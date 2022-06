Brucia ancora la collina a Taggia: nel pomeriggio l'intervento di Protezione Civile e di un elicottero

Intorno alle 16 hanno ripreso a bruciare le colline di Taggia. La squadra della Protezione Civile comunale è intervenuta rapidamente dopo che le fiamme hanno attecchito di nuovo, andando ad interessare l'area vicino alla tubatura del metano.

La segnalazione arrivata da un cittadino che si è accorto di quanto stava per accadere ha permesso di ridurre i tempi di intervento. Le operazioni sono state coordinate dall'unità dei vigili del fuoco che da domenica si trova presso l'area delle ex Caserme Revelli.

Una decina i volontari che hanno operato a terra, coordinati dalla responsabile Alessandra Cerri. In aria, a dargli manforte, l'elicottero che con alcuni lanci precisi, sull'area indicata dalla Protezione Civile, ha impedito che le fiamme si propagassero di nuovo rapidamente. Un perfetto coordinamento che ha evitato il peggio in un'area che purtroppo subisce una ferita impressionante, considerando che il rogo, in appena due giorni, tra domenica e lunedì, si è esteso per 80 ettari bruciando tutto quello che trovava sul suo passaggio.

Le ex caserme revelli si sono rivelate strategiche per la gestione dell'intera operazione di spegnimento di questo vasto incendio. Negli ultimi due giorni l'area è diventata punto nevralgico per il coordinamento delle operazioni che ha visto impegnate squadre di vigili del fuoco arrivate da tutta la Liguria ma anche da Piemonte, Lombardia e Toscana. Determinante l'impiego dei mezzi aerei, canadair ed elicotteri, in particolare per questi ultimi si è rivelata fondamentale la possibilità di avere un punto d'appoggio, l'ex campo sportivo provinciale, oggi in uso per funzioni di Protezione Civile.