CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 22 giugno 2022

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 16.45 - 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 16.45 - 19.30 - 21.30 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - IL DOMINIO – ore 16.45 - 21.00 - di Colin Trevorrow - con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LA NUOVA SCUOLA GENOVESE – ore 16.45 - 19.30 - 21.30 - di Claudio Cabona - Documentario - " Izi, Dori Ghezzi, Tedua, Gino Paoli, Bresh, Cristiano De André... e si potrebbe proseguire sono i coprotagonisti di questo documentario. Coprotagonisti perché la vera protagonista è la città di Genova con la quale tutti loro si sono confrontati e tuttora si confrontano in una narrazione in cui, più che sentirle, si parla di canzoni, di hip hop e di rap…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- ALLA VITA – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Stéphane Freiss - con Riccardo Scamarcio, Lou de Laâge, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni, Nicola Rignanese - Drammatico - "Ogni estate i Zelnik, una famiglia ebrea ultra-ortodossa di Aix-Le-Bains, passa un breve periodo nel Sud Italia, per raccogliere cedri, frutti che, secondo un'antica leggenda, Dio aveva sparso in questa regione. A ospitare la numerosa famiglia nella sua tenuta è Elio De Angelis, un gallerista che ha iniziato a occuparsi della sua azienda dopo la morte improvvisa del padre, e che proprio per questo è stato lasciato dalla moglie. In questo terreno brullo e arso dal sole avverrà l'incontro tra Elio ed Esther Zelnik, ventenne ormai stanca delle costrizioni imposte dalla sua religione. Bloccata tra l'affetto per i parenti e il desiderio di emanciparsi, Esther sta tentando di abbandonare la dottrina ortodossa. Sarà proprio attraverso il rapporto con Elio che la ragazza riuscirà a capire l'importanza della libertà e intraprendere la sua strada e, allo stesso modo, grazie a lei, Elio riuscirà a trovare la pace che aveva perso da tempo…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL GIORNO PiÙ BELLO – ore 16.30 - 19.15 - di Andrea Zalone - con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino - Commedia - "Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, ‘Il giorno più bello’, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere ‘Il giorno più bello’ e convincere Serena a divorziare da Giorgio, che di Aurelio è amico fraterno dai tempi del liceo…”

Voto della critica: **

- THE OTHER SIDE – ore 21.30 - di Tord Danielsson, Oskar Mellander - con Dilan Gwyn, Eddie Eriksson Dominguez, Linus Wahlgren, Henrik Norlén – Horror/Thriller - "Shirin, il suo partner Fredrik e suo figlio di 5 anni si trasferiscono in un duplex di una piccola città, ma presto iniziano a sentire rumori misteriosi che provengono da una parte presumibilmente disabitata della casa. Shirin si rende conto che sono perseguitati da un male che solo lei può fermare…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





