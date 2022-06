Badalucco: terminati i lavori, ecco il nuovo 'laghetto' sul torrente Argentina. Arriveranno anche le 'spiagge' (Foto)

E' stato terminato, nei giorni scorsi, il nuovo ‘laghetto’ di Badalucco. Nei giorni scorsi molti residenti e semplici curiosi hanno notato il mezzo della Edilcostruzioni che sta spostando diversi massi, nel torrente Argentina.

L'area scelta per i lavori è una delle più danneggiate dalle alluvioni degli ultimi anni, dove la forza del torrente aveva distrutto le sponde, i laghetti e i lavatoi. Sono stati portati a termine gli interventi sull’arginatura e la messa in sicurezza, compresa la cascata.

E’ un lavoro che potrebbe portare a un nuovo laghetto ed essere d'interesse sia per gli abitanti che per i turisti nel corso dell’estate. La volontà dell’Amministrazione è quella di arrivare entro la fine dell'estate a terminare i lavori sul laghetto e sugli altri, in modo da tornare ad avere le spiagge sul torrente, anche più grandi di prima.