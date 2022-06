Pallapugno: per le squadre della Asd San Leonardo fine settimana da urlo

Weekend da urlo nella C 2 per la Asd San Leonardo contro Neive, partita finita 9/2. La San Leonardo Pulcini, dopo una partenza di 3 a zero per la Pro Paschese, ha effettuato una rimonta clamorosa vincendo 7/4, mentre la Femminile San Leonardo contro Gymnasium Albese ha dominato con una vittoria per 9/0.

La C2 e i pulcini sono stati arbitrati da Enrico Verdini e hanno giocato il 18.06.2022, mentre le le ragazze, arbitrate da Marco Piana, hanno giocato il 19.06.2022. I pulcini e le ragazze sono allenate da Claudio Motosso.