Pallacanestro: finisce in gara 2 finale play off promozione la corsa dell'Ospedaletti basket

Finisce in gara 2 la corsa dell'Ospedaletti basket, i ponentini nulla possono allo strapotere sia fisico che tecnico degli scatenati tigullini. Le grandi prodezze dei turni precedenti hanno azzerato l'energia e si è arrivati all'epilogo di questa stagione lunghissima senza gas, la squadra obiettivamente non ne aveva più.



Il Tigullio ha vinto meritatamente e ha dimostrato di essere la più forte. Onore al BCO che partendo da ottava nel ranking ha saputo eliminare prima il Busalla e poi il My Basket Genova in match tiratissimi arrivati tutti al meglio delle 3 partite e con soli 8 giocatori che a volte fuori casa erano addirittura 6. Onore a questi ragazzi è allo staff che sono stati capaci di tirare fuori il meglio da veri ‘underdog’.



Il Presidente Morabito dichiara: "Grande campionato, ringrazio ragazzi e staff per quello che ci hanno dato quest’anno stagione da 9!". Ora si volta pagina e si cercherà di fare la serie D insieme allo sponsor Il Re Del Chicco, per cercare di allestire una formazione che sia in grado di competere al meglio.



Tabellino

BCO- TIGULLIO SANTA MARGHERITA 58-84

12/29 22/45 36/63

Bco Blasetta 16 Zunino 15 Cruz Salas 14 Paganini6

Vivo 5 Formica 1 Pesante, Di Caro, all.Archimede ass. Lupi

Tigullio Dason 28 Zolezzi 15 Vexina 13 Osti 8 Traore 7 Zolesi 7 Pescatori 2 Wintour 4 Marchetti, Caversazio, Lagomarsino, Orsi, All. Husam