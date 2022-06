Il sodalizio Judo Club Diano Marina – Judo Club Corsaro di Imperia continua a dare buoni frutti

Continua a dare buoni risultati l’alleanza tra lo Judo Club Diano Marina e lo Judo Club Corsaro di Imperia. Nella mattinata di sabato scorso, 18 giugno, presso il Centro Interregionale FIJLKAM di Catania, si è svolta la 10^ edizione della "Dynamic Judo Cup Kata 2022"-Gran Prix Nazionale Kata A1-A2-Tour Kata Junior, la coppia ormai consolidata LA ROSA Luca-CORRADI Marco, rispettivamente Istruttore dello Judo Club Diano Marina e Allenatore dello Judo Club Corsaro, hanno raggiunto un altro positivo traguardo nella Categoria A2, ottenendo la medaglia d'argento nel JU NO KATA e migliorando ulteriormente il già buon risultato ottenuto a Reggio Emilia lo scorso 1°maggio.

Tanta la soddisfazione di entrambi i Tecnici che negli ultimi periodi si sono preparati sotto la supervisione del Maestro Luigi DE MARIA, del Dojo Byakko Tai Sanremo, e nella sede dello Judo Club Corsaro messa a disposizione dal Maestro Lucio GARZIA.

Nella pausa estiva la coppia LA ROSA-CORRADI si preparerà per l'ultimo appuntamento del Gran Prix, la finale prevista per l'8 di ottobre a Torino e per l'ultima gara dell'anno, la Coppa Italia e Torneo delle Regioni che si svolgerà il 13 novembre a Siena.