Il matuziano Mattia Bianco vince il campionato regionale piemontese di downhill

Il giovane sanremese Mattia Bianco conquista la maglia di campione regionale piemontese di downhill.

L'assegnazione della maglia è avvenuta nella gara Urban Downhill di Mondovì su un percorso veloce e tecnico che ha alternato parti in stretti vicoli lastricati a parti naturali nella sezione del bosco, affrontando salti, scalinate e drop.

Alla fine della discesa ha fatto segnare il miglior tempo tra gli allievi e la seconda prestazione assoluta tra gli agonisti, aggiudicandosi il titolo in palio.

Mattia abita e si allena a San Romolo sui sentieri di downhill famosi in tutto il mondo.

Gli impegni sono molti e già questo fine settimana sarà di nuovo in gara per la seconda tappa della coppa italia downhill che si terrà a Prali (TO).