Futsal: grande successo a Vallebona per il primo memorial 'Carmine Di Matteo' (Foto)

Sul secondo gradino del podio il Taggia, una delle squadre in cui aveva militato Di Matteo, ha preceduto il Bar da Gaggio che aveva battuto il PDF Soccer Club nella finale per il terzo posto. A completare la classifica le squadre eliminate ai quarti Carmineitor, Kinder & Alessio Ferrero, Val Roja & Seborga ed Airole con queste ultime due a rappresentare gli altri team storici in cui Di Matteo ha lasciato il suo indelebile ricordo oltre alla Tera Brigasca – Riviera dei Fiori che non riuscendo ad essere presente con la propria squadra ha inviato una delegazione all’evento.