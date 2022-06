Passaggio di cariche al lions club Sanremo Matutia, Roberta Rota è il nuovo presidente (foto)

La sera del 16 c.m. il lions club Sanremo Matutia, che si è avviato alla conclusione dell’anno sociale, ha celebrato il Passaggio delle cariche al ristorante Glam - il cui titolare è un nostro socio - secondo la tradizione con il passaggio della campana tra il Presidente uscente del Lions Club Matutia Gianni Ostanel e del presidente incoming Roberta Rota. Una serata svoltasi all’insegna della solidarietà, della progettualità, della comunicazione che coinvolge i soci a fare, a costruire, a realizzare buoni ed utili services. Dopo l'intervento della cerimoniera Rosangela Bracco, con la lettura del codice etico, della vision e della mission Lions, il presidente uscente Gianni Ostanel ha riassunto a voce i Services fatti nell'annata lionistica 2021-2022.

Numerosi gli ospiti lionistici e civili presenti: Claudio Sabattini Governatore incoming, Vincenzo Benza secondo Vice Governatore, Simone Mariani Presidente Lions del club Savona Torretta, Rosella Scalone socia lions del Savona Torretta e Presidentessa di Save the woman, le due LEO chiara Aprosio e Rossella Gazzolo, Silvana Ormea, Assessore alla cultura del Comune di Sanremo, il dottor Giuseppe Pili direttore della Psichiatria infantile, Davide Tacchi socio del Bordighera 8 Luoghi, Paolo Ferrari con la moglie Angela.

Il presidente Ostanel ricorda che si è iniziato l’anno con tanto entusiasmo, voglia di fare e ristabilire i contatti umani che per via del Covid ci sono mancati. Pertanto si è dato inizio a numerose iniziative Lions tra cui ne ricordiamo alcune: il sostegno alle famiglie afgane con l ‘acquisto di vestiario e trolley, la presentazione del nuovo chabot “non posso parlare” con l’intervento della dott.ssa Scalone che ha presentato il progetto per aiutare le donne vittime di violenza, un interessante convegno sull’autismo, numerose iniziative sulla lotta al diabete come la camminata lions fedeli al motto ”se ti muovi il diabete si ferma”, il convegno a Villa Nobel sul tema curato dal Presidente regionale Danilo Papa. A novembre il torneo di burraco per il raggiungimento del club modello per aver supportato e finanziato le cause umanitarie promosse dalla ns Fondazione nei confronti della quale si è organizzata una lotteria e una vendita di oggetti natalizi e pasquali, una ottima raccolta alimentare ha costituito un valido aiuto per le persone in difficoltà. La sponsorizzazione del progetto Kairos attuato nella scuola primaria Asquasciati per l’integrazione dei soggetti con disabilità. Attualmente i soci stanno preparando il 2° torneo giallo di tennis grazie al quale si potrà donare un cane guida a nome della nostra socia scomparsa Marisa Squillace. Il presidente ha inoltre ricordato che a maggio sono entrati 2 nuovi soci nel club e contemporaneamente è stato siglato il Patto di amicizia col club di Gela grazie alla preziosa collaborazione di Roberta Rota e con l’intervento di Uccio Palmero Offiecer dei Gemellaggi.

Dopo aver ringraziato calorosamente i membri del direttivo per il lavoro di squadra fatto sottolineando l’impegno di tutti i soci per il buon funzionamento del club, tra gli antipasti e il primo, si è poi svolto il passaggio formale del distintivo dal Presidente uscente al nuovo Presidente Roberta Rota. Nel prosieguo della serata il nuovo Presidente ha tenuto il suo discorso di inizio mandato, per sottolineare le linee guida della sua presidenza: comunicazione, passione e informazione e trasparenza. Fondamentali alcuni passaggi del suo discorso: “Noi lions siamo due braccia con un cuore, due braccia che moltiplicate per ogni singolo socio riescono a costruire miracoli e portano alla realizzazione di bellissimi service. Service che hanno come tavola fondante il valore dell’amore dell’amicizia amicizia e della vita. Oggi, ancora più utili e necessari, in un mondo in cui in cui la facoltà del sentire, si incardina con difficoltà nella coscienza e nella conoscenza dell’alterità. La legge di concentrazione dice che ogni cosa su cui ci soffermiamo a riflettere, cresce. Quanto più pensiamo a qualcosa, tanto più questa diventa parte della nostra realtà. E allora penso al valore del potere del servizio, come ci ricorda Papa Francesco”.



Con il suo motto ”Comunicare con passione” ha spronato i soci a partecipare ai services con entusiasmo, con empatia, evidenziando l’importanza di come i lions siano leader nel servizio comunitario ed umanitario. Dopo aver presentato il nuovo Direttivo la Presidentessa ha lasciato la parola a Claudio Sabattini, prossimo governatore, il quale ha spiegato il valore della comunicazione nella crescita del club suggerendo di fare team con i LEO il cui entusiasmo può essere complemento alla esperienza Lions! Ha ricordato i cambiamenti di un progetto quinquennale Lion per affrontare le sfide/cause dal punto di vista del servizio: un unico LOGO contraddistinguerà il club International e la Fondazione e lo scopo sarà quello di farci sentire soci più integrati in entrambi i ruoli: il Global Memberschip Approoah sarà la nuova formulazione dell’approccio per capre meglio i punti di forza o di debolezza del club onde provvedere al miglioramento della sua salute supportando le persone in difficoltà tramite contributi di impatto globale. Ha ricordato ai soci il portale MY lions nuova app globale che apre nuovi orizzonti alla partecipazione dei soci nella vita della ns associazione. Si potrebbe definire un Social collaborativo attraverso i quale è possibile raccontare le proprie storie di servizio condividendo anche con foto l’importanza dei service per sostenere e aiutare le popolazioni in difficoltà.

Dopo il gentile omaggio alle signore del tavolo presidenziale, i complimenti a Davide Tacchi che ci ha allietato con la sua musica, i soci si sono dati appuntamento al tennis in data 20-22 giugno per il Torneo di Tennis. La serata ha termine alle ore 11.30.

MLuisa Ballestra addetto stampa lion club Sanremo Matutia.

Sanremo 20 giugno 2022