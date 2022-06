Pallapugno femminile. Amici del Castello sola in vetta. San Leonardo travolge l'Albese

Week-end positivo per le squadre femminili di pallapugno del nostro territorio. Vittoria per San Leonardo ed Amici del Castello, con queste ultime che così salgono in vetta solitaria tallonate proprio dalle imperiesi.

Nella domenica pomeriggio del balùn, la San Leonardo allenata da Claudio Motosso ha travolto Gymnasium Albese per 9-0. Partita senza storia al 'De Amicis' con Di Curzio e compagne che chiudono in breve tempo la contesa contro la squadra che ora occupa l'ultimo posto in classifica, dato anche il 9-2 patito nel match precedente contro Canale.

E proprio Canale ospitava Amici del Castello nel posticipo domenicale. La squadra capitanata da Rebecca Klippl ha vinto con un largo 4-9, diventando la capolista solitaria. Giovedì 23 giugno, ore 20:30, al 'Quaglia' Gymnasium Albese per la terza giornata.

La classifica, dopo due turni: Amici del Castello a 2 punti, San Leonardo e Canalese seguono a 1, chiude Albese con 0.