Imballare una spedizione: ecco alcuni utili consigli da seguire

Ogniqualvolta si deve procedere con una spedizione, è fondamentale scegliere in maniera corretta l’imballo da utilizzare. Uno dei materiali maggiormente impiegati per la realizzazione di cartoni appositamente sviluppati per le spedizioni è senz’altro il cartone. L’uso di tale materiale è consigliabile sia quando c’è la necessità di contenimento dei prodotti da inviare, quanto nei casi in cui debbano rimanere perfettamente intatti, garantendo un alto livello di protezione rispetto a urti ed eventuali cadute. Diamo uno sguardo utile per proteggere bene i propri imballaggi.

Quale materiale usare per la scelta delle scatole

Nella maggior parte dei casi, il consiglio migliore da seguire è quello di sfruttare delle scatole di cartone ondulato, che possono avere una parete singola, doppia oppure anche tripla. È chiaro che le ultime due soluzioni, con parete doppia o tripla, rappresentano la scelta più ovvia quando si ha la necessità di effettuare la spedizione di oggetti particolarmente fragili.

Le scatole che vengono costruite in legno oppure in metallo, invece, devono essere oggetto di apposita scansione manuale da parte del corriere. Spesso e volentieri, per chi deve spedire tramite corriere, questo vuol dire dover pagare un supplemento al costo individuato in un primo momento.

I vantaggi delle scatole in cartone ondulato

Ci sono diversi aspetti positivi legati al fatto di usare degli scatoloni realizzati in cartone ondulato. In primo luogo, si tratta di prodotti che vengono utilizzati appositamente per le spedizioni. L’elevata durata è un altro aspetto che gioca chiaramente a favore di tal soluzione, senza dimenticare come non siano affatto degli imballi pesanti.

Tra gli altri vantaggi relativi all’uso di scatole in cartone ondulato troviamo senz’altro il fatto di poter essere reimpiegati, soprattutto quando si tratta di resi di prodotti che non si possono considerare fragili. L’obiettivo, in fin dei conti, è quello di prestare la massima attenzione alle forme, così come alle dimensioni, della scatola, in maniera tale da trovare una soluzione adeguata alle proprie esigenze. Un altro aspetto positivo? L’ottimo impatto sull’ambiente, visto che le scatole in cartone sono senz’altro meno inquinanti in confronto alle scatole di plastica.

L’importanza di scegliere un imballaggio resistente

Uno degli aspetti che fanno maggiormente la differenza nel momento in cui si deve spedire un pacco fragile e delicato, è senz’altro il grado di resistenza garantito dall’imballo. I pacchi, al giorno d’oggi, viaggiano anche affrontando chilometri e chilometri di distanza, impilati all’interno di furgoni, aerei, navi, uffici postali, magazzini e quant’altro.

Ecco spiegato il motivo per cui ci possono essere numerose situazioni in cui la scatola potrebbe piegarsi, rompersi o, addirittura, nel peggiore dei casi, perdere la sua abituale forma. Proprio per questo motivo, si deve sempre scegliere una scatola in grado di affrontare questi viaggi in maniera affidabile ed efficace.

Ci sono due indici che sono particolarmente diffusi nell’industria del cartone che possono dare una mano per verificare quale sia il livello di resistenza di una scatola. Si tratta del BCT, ovvero Box Compression Test, che si riferisce al peso che può essere collocato sopra al pacco senza che la scatola possa cedere. Maggiore è il valore dell’indice BCT, inferiori sono le chance che i pacchi possano essere oggetto di qualche problematica nel corso del trasporto. Il secondo indice è l’ECT, ovvero Edge Compression Test, che si riferisce alle probabilità che lo scatolone possa essere oggetto di perforazione da parte di una fonte interna oppure esterna.

Un altro aspetto che vale la pena considerare e valutare a fondo è quello relativo al meteo. È importante tenere a mente come le spedizioni verso determinate località potrebbero dover affrontare le condizioni meteo più disparate, come ad esempio sole e temperature molto alte, ma anche pioggia e neve.