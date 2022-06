Imperia, fermato tunisino ritenuto l'autore dell'accoltellamento di ieri pomeriggio in via XX Settembre

Il luogo dell'accoltellamento di ieri in via XX Settembre

Come anticipato ieri dal nostro giornale (QUI) i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno proceduto al fermo del 30enne tunisino trentenne che, poche ore prima aveva aggredito in via XX Settembre due persone originarie del Bangladesh (un 54enne ed un 41enne) brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni.

Colpiti al collo, alla nuca e alla testa, i due sono stati portati all’ospedale di Imperia per le cure del caso, ma non versano in pericolo di vita. Sembra che alla base dell’aggressione vi siano futili motivi, in fase di approfondimento. A fermare l’aggressore, poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, sono stati due agenti di Polizia Penitenziaria, che si trovavano nella zona liberi dal servizio. In serata il 30enne è stato trasferito al carcere di Imperia.

Sono invece tuttora in corso le indagini relative all’accoltellamento della notte precedente a Diano Marina (QUI), in un locale del lungomare. Secondo quanto finora accertato, la vicenda sarebbe maturata all’interno dell’esercizio dopo alcuni apprezzamenti non graditi verso una ragazza.

L’intervento del titolare dell’esercizio per allontanarne l’autore ha innescato la spropositata reazione di un terzo, che ha colpito l’esercente alla spalla con un coltello, procurandogli ferite da arma da taglio al deltoide. L’uomo, datosi alla fuga, è stato cercato nel corso della notte, ma ha fatto perdere le proprie tracce. Sono comunque stati raccolti più elementi che potrebbero portare all’identificazione del presunto responsabile nei prossimi giorni.