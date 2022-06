Un nuovo laghetto per Badalucco: interventi nel torrente e messa in sicurezza (foto)

In questi giorni, a Badalucco, in molti si sono incuriositi di fronte al mezzo che spostava massi nel torrente Argentina. La risposta ce l'ha data il sindaco Matteo Orengo: "Si tratta di un nuovo laghetto". L'area scelta per l'intervento è una delle più danneggiate dalle alluvioni degli ultimi anni. La forza del torrente ha distrutto le sponde, i laghetti e i lavatoi.

"Ci sembrava bello - prosegue Orengo - Volevamo vedere l'effetto che si poteva ottenere alzando il livello dell'acqua. Purtroppo il momento non è dei migliori considerando il livello molto basso del nostro torrente. Abbiamo già portato a termine gli interventi sull'arginatura e quelli per la messa in sicurezza, compresi quella sulla cascata. Mentre per i lavatoi agiremo diversamente".