Sanremo: terminano i progetti presso la sede dell'Istituto ‘Gugliemo Marconi’

L'IIS G, Marconi ha concluso l'anno scolastico portando a casa alcuni risultati brillanti per i suoi allievi, non solo nel campo tecnologico ma anche in quello umanistico.

Gli studenti della classe IV CTL tecnico tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni si sono infatti cimentati in una sfida tutta interna per capire cosa volesse dire scrivere una lettera da esiliato politico. L'attività, gestita dal Prof. Giovanni Solazzo, è basata sull'esperienza letteraria e politica di Ugo Foscolo, riportata in forma semi-autobiografica anche nell'opera Ultime Lettere di Jacopo Ortis.

Lo studente vincitore della competizione è stato Soummade Hamza che si è aggiudicato un piccolo riconoscimento. Il progetto letterario, che utilizza un'originale modalità immersiva, ha portato i ragazzi a misurarsi con la realtà dell'allontanamento forzato dalla propria terra e dell'espressione dei sentimenti di frustrazione che accompagnano la caduta degli ideali, aspetti comuni all'età del primo Risorgimento e alla società contemporanea.

Invece il 6 giugno, gli studenti del corso di fonico, accompagnati dai Prof. Fulvio Corradi e Ilario Stella, hanno fornito il supporto tecnico per la gestione di microfoni e amplificazione (service audio) all'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente per lo spettacolo High School Musical presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Gli alunni Caruso Luca, Depanis Nicolò, Giordano Luca, Lupi Lorenzo Reyiel, Panizzi Elias e Pierozzi Arturo della classe IV CTL, assieme a Coluccino Anton, De Faveri Loris e Buccella Manuel della classe III CTL hanno contribuito all'organizzazione dell'evento gestendo le basi musicali al computer ed il mixer per la regolazione dell'audio durante l'esibizione dei loro compagni più piccoli.

Il risultato del lavoro è stato ottimo, vista la complessità dello spettacolo che comprendeva recitazione, canto, ballo e brani musicali strumentali. Gli studenti del Marconi si sono impegnati per due giorni per garantire un'adeguata copertura comprensiva di sound check e prove generali, prima dell'esibizione davanti al pubblico.

Queste attività didattiche complementari dimostrano come l'Istituto Marconi sia una realtà multidisciplinare, in grado di contribuire alla formazione dei giovani da un punto di vista tecnologico senza tralasciare gli aspetti artistici legati alla sfera delle emozioni e della musica.