Sanremo: manifesti contro l'aborto, gruppo di donne protesta e chiede l'intervento dell'Amministrazione

Anche a Sanremo e nella nostra Provincia sono comparsi alcuni manifesti dell’associazione ‘Pro vita e famiglia’, che propongono l’immagine di un feto su sfondo rosa che è accompagnata da uno slogan volutamente fuorviante ‘Potere alle donne? Facciamole nascere’. Pubblicati anche altri manifesti con un’immagine che scomoda un intellettuale ormai scomparso e riporta scorrettamente una sua dichiarazione personale ‘antiaborto’, strumentalmente fuori contesto.

I manifesti fanno parte di una campagna pubblicitaria costosissima che ha già raggiunto molte città italiane sollevando ovunque molte polemiche. “Lede, anche a nostro parere di cittadine sanremesi – ci scrivono Manuela Roggero, Manuela Ormea, Daniela Cassini, Maria Paola Rottino, Susanna Candiolo, Paola Lanteri ed Ersilia Ferrante - la dignità delle donne ed il loro diritto fondamentale a decidere sul proprio corpo, oltre che una legge dello Stato che le donne hanno conquistato e che un referendum popolare ha confermato”.

L'interruzione volontaria di gravidanza è prevista dalla legge italiana, la legge n.194 del 1978 e le Istituzioni tutte sono chiamate a rendere effettivo un diritto riconosciuto, seguendo percorsi di accoglienza ed assistenza nella scelta della donna su maternità o non maternità, nelle condizioni di consapevolezza e sicurezza migliori. “In tutti questi anni – proseguono le donne matuziane - gli attacchi non sono mai venuti meno, ma la legge ha funzionato come deterrente alla piaga dell’aborto clandestino, vera causa di morte per le donne in Italia che vi si sottoponevano prima della 194. Come già fatto in altre zone e da altre associazioni femminili e femministe, affermiamo che non deve esserci spazio nella nostra città per un’esposizione pubblicitaria come questa il cui contenuto contenga e veicoli messaggi sessisti e violenti e soprattutto inciti alla disapplicazione di una legge dello Stato”.

“In molte città – terminano - le stesse Amministrazioni Comunali hanno reagito denunciando questa campagna come reazionaria e antistorica. E ribadiamo anche noi qui a Sanremo la richiesta al Sindaco di rimuovere questo obbrobrio lesivo della dignità e dei diritti delle donne”.