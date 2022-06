Imperia: 'Destinazione sorrisi', torna da oggi il progetto estivo di recupero debiti formativi

L'Ass. Luca Volpe evidenzia la rilevanza sociale del servizio offerto dal Comune: “Considerando la situazione di emergenza dovuta alla guerra in Afghanistan ed in Ucraina e, quindi, all’arrivo di profughi anche nella nostra città, quest'anno, l'Amministrazione comunale, in un’ottica di solidarietà verso le popolazioni così duramente colpite, ha voluto varare un progetto estivo di accoglienza rivolto ai bambini e ragazzi in fuga dal loro paese. Abbiamo dunque pensato di includere nel progetto estivo dedicato al recupero dei debiti formativi, già proposto alle scuole a febbraio di quest'anno, anche un gruppo di bambini e ragazzi ucraini ed afghani, segnalati i primi dalla Comunità Ucraina di Imperia, i secondi dal Progetto SAI di cui è titolare il Comune stesso".

Attraverso l’accoglienza, l’ascolto e il dialogo, le educatrici comunali proporranno, a tutti i partecipanti, un contesto di studio sereno, ponendo attenzione ai diversi stili di apprendimento e alle situazioni personali.