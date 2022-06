Imperia: la cagnolina Laika ha bisogno di avere una famiglia

Hai voglia di ascoltare la storia di Laika? Una storia di quotidiano abbandono, di non sterilizzazione e di cucciolata sul territorio. Non sappiamo nulla di lei, se non quello che scopriamo nel quotidiano. Non sappiamo quanti cuccioli abbia partorito, ne abbiano salvati sei, ma erano di più; nell'organizzarci per salvarla almeno 3 cuccioli sono spariti. Laika è buona. Legatissima alle persone. Siamo sicuri che sia cresciuta in famiglia, perché ha delle abitudini troppo domestiche. Non conosciamo l'età, ma è palesemente giovane. Lo vediamo perché gioca, adora i peluche ed i pupazzetti di plastica che fischiano. Col veterinario abbiamo stimato un età di 2 anni. Laika è un cane socievole, ma possessivo con le sue cose. Preferiamo quindi affidarla come figlia unica, non certo per penalizzare il cane, ma perché la realtà dei fatti ci mette davanti adottanti semplici, alcune volte incapaci di gestire le priorità canine. Adora i bambini. Sicuramente è cresciuta coi bimbi . È dolcissima nel porsi con loro. È un cane che ama stare all'aperto, correre in giardino, ma quando la famiglia rientra a casa lei si mette accucciata per terra in sala o in cucina e controlla che tutto fili per il verso giusto. Infine vi dico che Laika è un gioiello. Non mi capacito sul perché l'abbiano abbandonata, scaricata. So perfettamente che cercate tutti dei cuccioli. Ma anche lei è ancora una cucciola. Solo cresciuta. Se volete fare un adozione diversa, del cuore, venite a conoscerla. Mandate un WhatsApp presentativo al 3295461841. Laika ha bisogno di una famiglia tutta per lei.