Il San Giacomo di Imperia conquista il Campionato Italiano di Pétanque di Serie A

Oggi domenica 19 Giugno si è disputata a Caraglio (CN) la finale del campionato italiano di Pétanque della massima categoria (la finale è stata trasmessa in diretta su Canale Italia). Il San Giacomo di Imperia ha avuto la meglio sulla Valle Maira Dronero, conquistando il tricolore per la 4ª volta nella sua storia.

Il Presidente del San Giacomo Davide La Monica: “Si tratta di una grandissima vittoria che dedichiamo ai nostri soci ed ai nostri concittadini appassionati di Petanque che ci sostengono sempre con molto entusiasmo. Si tratta del 4° scudetto della nostra storia, il terzo consecutivo. Con la vittoria del Campionato italiano abbiamo altresì ottenuto il pass per la Coppa Europa che si terrà a Bordeaux nel mese di Novembre. Sarà per noi motivo di grande orgoglio rappresentare il nostro Paese e la nostra amata Imperia nella massima competizione per Club di Pétanque”.