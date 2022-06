Equitazione: in attesa del Gran Premio, il 'sanremese' Nagata questa mattina al Solaro vince ancora

In attesa del Gran Premio, fra poco, alle 14 (ingresso gratuito), vittoria sanremese, con Felipe Nagata, questa mattina al campo del Solaro dove si sta svolgendo il Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli. La gara più prestigiosa della "tre giorni" sanremese vede diversi favoriti. Dall'azzurro Filippo Bologni, reggiano, a Gianluca Caracciolo, barese, da Luca Inselvini, bresciano, a Matteo Simonetti, modenese. Gli stranieri quest'anno non si presentano particolarmente agguerriti. Il più quotato sembra l'egiziano Sameh El Dahan, ora impegnato con una scuderia inglese. Poi può sempre scapparci la sorpresa.

Felipe Nagata Coutinho Mendonca, tesserato per la Società ippica Sanremo, in sella a Jorghos Deyboght ha preceduto, in C130, lo spagnolo Manuel Pinto, la modenese Matilde Porta e il francese Oliver Bergonzi. Venti i partenti. Nagata è ormai da dodici anni a Sanremo dove svolge una duplice attività: di istruttore e di cavaliere. La scorsa settimana aveva ottenuto due terzi, un quarto e soprattutto ancora un primo posto in C130. In questo inizio di stagione ha già messo a referto due secondi e un quarto posto a Busto Arsizio (Varese) e un secondo e un primo posto (ancora in C130) a Tortona. Tutte gare con la qualifica di "internazionale". Dopo il Gran Premio sono n programma ancora diverse competizioni.