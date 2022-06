Sono 690 i nuovi casi di covid rilevato nelle ultime 24 ore in Liguria, 56 in provincia di Imperia. In regione sono stati effettuati 848 tamponi molecolari e 2.916 tamponi antigenici.

Non si registrano decessi e calano i ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, ora sono 15.

In allegato il bollettino e il dato sulle vaccinazioni