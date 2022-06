Per le strade di Sanremo i bolidi della “Targa Sobrero”: in città sfilano decine di supercar (Foto)

Le immagini delle supercar in centro a Sanremo (foto Tonino Bonomo)

Le strade di Sanremo hanno ospitato questa mattina la spettacolare sfilata della “Targa Sobrero”, prestigioso raduno di auto sportive che ha portato in città decine di supercar.



Giunto alla seconda edizione, è rivolto ad appassionati di auto sportive, Ferrari, Lamborghini, Porsche e si svolge a tappe, abbracciando Piemonte e Liguria: Monforte d’Alba, Dogliani, Mondovì, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Sanremo.

“Targa Sobrero” è caratterizzato da prove di regolarità e si presenta come un connubio tra sport, turismo e piacere culinario, dal momento che apporta un valore turistico al territorio coinvolgendo anche ristoranti, strutture ricettive e aziende del settore.

Questa mattina le supercar hanno sfilato in via Matteotti tra la curiosità dei molti turisti presenti in città; poi il raduno sotto al Casinò, altro luogo simbolo della Città dei Fiori.

L’assessore al turismo Giuseppe Faraldi così commenta. “Sanremo diventa sempre più protagonista grazie ad eventi che ben rappresentano e valorizzano lo spirito turistico-sportivo del nostro territorio. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città come tappa conclusiva di questo prestigioso raduno che porta un turismo di qualità”.