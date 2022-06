Musica: è uscito ‘Here & Now’, il nuovo album della Steve Foglia Society “Vogliamo essere precursori del movimento zen rock” (Intervista)

Da Sanremo parte un nuovo movimento rock, pronto a cambiare le regole del gioco nel nome dei testi, dei messaggi e di una visione più introspettiva della musica.

Venerdì è uscito ‘Here & Now’, il nuovo disco firmato The Steve Foglia Society, band fondata dallo storico batterista matuziano Steve Foglia, pilastro della musica rock ponentina.

‘Here & Now’ è un disco puramente rock, ma si percepisce chiaro l’intento di dare il giusto risalto alla parola, al messaggio da passare all’ascoltatore.

“Per me è qualcosa di nuovo - ci racconta Steve Foglia - nel il nuovo disco, oltre ad avere le sonorità rock che mi hanno sempre caratterizzato, ho deciso di andare nel profondo per i testi che sono più introspettivi che spero possano far riflettere l’ascoltatore. Vogliamo essere precursori di questo nuovo movimento zen rock”.

L'intervista a Steve Foglia

Il nuovo lavoro della Steve Foglia Society è disponibile su tutti gli store di musica digitale e in edizione limitata su ordinazione all’indirizzo mail stevefoglia@gmail.com

La band è composta da: Paolo Rossi alla voce, Daniele Arieta alla chitarra, Edoardo Tavanti alle tastiere, Mario Pedone al basso e Steve Foglia alla batteria.

La Steve Foglia Society ha pubblicato due album in studio:

“Revenge” (nel 2011 con la partecipazione di Mike Vescera & Adam Bomb) e “Steve in Wonderland” (nel 2014 con la partecipazione di Blaze Bayley degli Iron Maiden; disco considerato come miglior album hard rock dell’anno per la webzine Iyezine).