Imperia: per la 35ª festa della Bandiera Argentina, cameo con il tango in tutte le sue declinazioni

Sabato 2 luglio 2022 a partire dalle ore 20 sino alle ore 22.45 appuntamento spettacolarizzato con la cultura del Tango (teatrodanza, poesia, musica, esibizioni, ballo, etc) con la performance di piazza ‘100 Fiori bianchi per Manuel Belgrano’ a cura di Casa de Tango by Etnotango nell'ambito della Notte Bianca per la 35ª Festa della Bandiera Argentina, organizzata dal Circolo Manuel Belgrano nel borgo verde di Costa d' Oneglia.

“Per raggiungere il borgo in questo speciale appuntamento – spiegano gli organizzatori - si consiglia vivamente la navetta gratuita messa a disposizione del Comune di Imperia, che patrocina l'iniziativa, con servizio dalle ore 19 sino alle ore 01.30 da piazza Dante, Imperia-Oneglia.

Quella sera, sotto la volta stellata del borgo che fa capo ad Imperia - città gemellata con Rosario in Argentina – partirà all'altezza della sede dell'ente promotore della manifestazione - il Circolo Manuel Belgrano (Viale dei Tigli) un bianco corteo musicale condotto da alcuni bambini di Costa e bailarinos Etnotango Friends (Aldo Fiore e Teresa Bardella, Carlo Pavone e Angela Morreale, Demetrio Marrara e Maurizia Bordignon, Ippolito Ostellino e Marina Doria, Salvatore Barrile e Ornella Ribero, Rosi Papapietro) - animati da fiori bianchi e bandiere argentine – che, unitamente alle Autorità locali e argentine, raggiungerà il busto del Generale Belgrano per la posa della corona di allori e gli inni di rito.

Una volta raggiunta Piazza Duomo la performance di teatrodanza di tango si snoderà nella piccola agorà prospicente alla chiesa e l'evento proseguirà con una poesia sulla libertà per la calda voce recitante dell'attore Mario Brusa, il vibrante suono del bandoneon di Raffaele Prota - in omaggio al recentemente scomparso musicista argentino J.J. Mosalini - e i suadenti passi delle due coppie italiane di Maestri di Tango rioplatense Riccardo Giustetto ed Eugenia Ricci (stile tango apilado/milonguero) e Fulvio Brizio e Jolanda Castiglia (stile tango nuevo/fantasia).

La regia a palco di Monica Mantelli condurrà gli spettatori nei meandri albinocerulei del tributo al fondatore del Drappo argentino.

La Cerimonia proseguirà poi con gli interventi istituzionali e il taglio della tradizionale grande torta dedicata al ‘Dia de la Bandera’, a cui seguirà la milonga di strada Etnotango. E dalle ore 23 partiranno i DJ Set disseminati nel percorso della festa. E non solo! La Notte Bianca propone sin dalle ore 19 mostre pittoriche e fotografiche, banchetti green e di prodotti tipici, drink e cibarie, concerti live e oltre. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti!”.



Approfondimenti sull'evento omonimo alle pagine FB ETNOTANGO LCMM – LA REUNION