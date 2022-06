La tradizione si ripete. In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni l'associazione 'Stella Maris' ha organizzato la processione delle imbarcazioni e la posa in mare di una corona di alloro in ricordo di tutti i marinai dispersi e caduti.

Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco Claudio Scajola insieme alle autorità cittadine civili e militari.