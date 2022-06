Festa della Musica 2022, a Diano Marina arriva la musica dei Pink Floyd con la tribute band Shine

La ricca stagione musicale di Diano Marina si apre di fatto con l’inizio dell’estate, martedì 21 giugno, data in cui dal 1982 si celebra – ormai in oltre 120 Paesi di tutto il mondo - la Festa della Musica. L’appuntamento è di quelli da non perdere: nel suggestivo parco verde di Villa Scarsella è di scena uno spettacolo (inizio ore 21.15) dedicato ai Pink Floyd. Sul palco la tribute band Shine, ovvero Mauro Vero (chitarra e voce), Mauro Germinario (basso e voce), Ivan Voarino (batteria e percussioni), Maurizio Carobene (tastiere e cori) e Dario Laino (chitarra e cori).

Per gli Shine (il nome deriva dal brano “Shine on you crazy diamond” dei Pink Floyd, ovviamente) l’occasione è propizia per presentare il nuovo progetto “Shine performing, The Best of Pink Floyd”, preparato proprio per l’estate 2022: una selezione dei brani più noti ed amati della band inglese, in un concerto energico e spettacolare. Lo spettacolo è accompagnato da un allestimento visivo interamente rinnovato, composto da illuminazione con teste mobili, laser, macchine del fumo e un maxischermo circolare sul quale vengono fedelmente proiettati i video originali e altri effetti scenografici.

Il costo del biglietto (posto unico) è di 10 euro, con ingresso libero per gli Under 14 (nati/e nel 2008 e seguenti). Informazioni e prenotazioni: 338.111.8108, info@musicagolfodianese.it

L’organizzazione è curata dalle associazioni Ritorno all’opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, con la collaborazione del Comune di Diano Marina.

Prima della pandemia gli Shine (nati sulle ceneri del The Tea Set”) sono stati protagonisti del 40° anniversario della pubblicazione del mitico album “The Wall”, con uno show incentrato sull’esecuzione di alcuni brani più famosi del 33 giri e proiezione di video estratti dal’omonimo film

Emd Festival. Dal 22 luglio al 27 agosto Villa Scarsella sarà teatro dell’11° Emd Festival (www.emdfestival.it), composto da sei spettacoli di alto livello, in grado di allietare l’estate di turisti e residenti, ancora una volta con una pluralità di generi musicali e artistici. Questo il calendario della prestigiosa rassegna di Diano Marina, curata da Ritorno all’opera e Amici della Musica del Golfo Dianese:

- venerdì 22 luglio: Gran Galà della Danza, serata dedicata al balletto classico e moderno;

- venerdì 29 luglio: Walt Disney Magic & Music, le più belle colonne sonore dei cartoni animati;

- martedì 2 agosto: Madama Butterfly, opera lirica di Giacomo Puccini, in tre atti, in forma completa;

- venerdì 19 agosto: Abba Dream Show: concerto spettacolo della tribute band degli Abba;

- martedì 23 agosto: Singing Musical, affascinante viaggio da Gerswin ai Quuen, dai primi del ‘900 ai giorni nostri;

- sabato 27 agosto: La Vedova Allegra, operetta di Franz Lehar, in tre atti, a cura della Compagnia Teatro Musica ‘900.

Come di consueto, nel corso dell’Estate Musicale Dianese Festival, sarà consegnato il Premio Città di Diano Marina, riconoscimento per un o una artista la cui carriera sia stata caratterizzata da importanti traguardi a livello internazionale. Quest’anno a ritirarlo, nel corso della prima serata, sarà Oriella Dorella, famosa étoile del Teatro della Scala di Milano.