Imperia, armato di coltello entra in un negozio e aggredisce il titolare e un passante: paura in via XX Settembre (Foto)

Le immagini da via XX Settembre

Attimi di grande tensione questo pomeriggio in via XX Settembre a Imperia. Un nordafricano, di giovane età, in evidente stato di alterazione ha aggredito con un coltello il titolare di un negozio di oggettistica.

Il tutto è successo sotto gli occhi di diversi cittadini, che sostavano nei locali vicini, i quali hanno subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane sarebbe entrato all'interno del negozio chiedendo di potersi sedere dietro il bancone. Al rifiuto del titolare, un ragazzo straniero del Bangladesh, l'aggressore ha iniziato a inveire contro di lui e poi lo avrebbe colpito con alcune coltellate agli arti e alla nuca. Ferito anche un passante.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Imperia e i sanitari del 118 che hanno trasportato al pronto soccorso, in codice giallo di media gravità, due uomini rispettivamente di 18 e 26 anni, entrambi con ferite da taglio.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radio Mobile del comando provinciale di Imperia che si sono messi sulle tracce dell'aggressore. Da quanto si apprende l'aggressore è stato bloccato dai militari dell'Arma.