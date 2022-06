Sanremo premiata alla 'Bocconi' di Milano per il contest nazionale “La Pubblica Amministrazione che funziona”

Prestigiosa vetrina nazionale per l'amministrazione comunale di Sanremo. Lunedì i rappresentanti di palazzo Bellevue saranno premiati all'Università 'Bocconi' di Milano all'interno del contest “Valore Pubblico – La Pubblica Amministrazione che funziona”: per un rilancio dell’azione pubblica.

Alla cerimonia prenderà parte anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

Grande motivo di orgoglio per la squadra del sindaco Alberto Biancheri che vedrà così riconosciuto il lavoro svolto negli anni nell'amministrazione della città, tra progetti portati a termine, alcuni imminenti e altri che ancora devono vedere la luce.

Ancora non è stato comunicato chi rappresenterà l'amministrazione matuziana alla cerimonia di lunedì.