Sanremo: a Bussana proseguono i lavori con l’elicottero per la costruzione dell’antenna 5G, residenti sul piede di guerra (Foto)

Bussana dice ‘no’, ma intanto i lavori per l’antenna 5G non si fermano. Da qualche giorno l’elicottero dell’impresa incaricata porta materiale sulle alture della frazione all’interno del cantiere per il nuovo trasmettitore Iliad. Il tutto in mezzo al verde, tra le case, in una zona residenziale che male sta digerendo l’arrivo di una struttura così impattante.

I lavori non si sono fermati e, allo stesso modo, non si fermano i residenti che sono sul piede di guerra bene organizzati in un comitato. Imminente è una raccolta firme per fermare la costruzione di un’antenna che deturperebbe non poco l’ambiente in uno spazio verde da preservare.