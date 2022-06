A Sanremo nudi e felici: bagno senza veli sulla spiaggia del lungomare Calvino (Foto)

Sta per esplodere l’estate e a Sanremo si respira aria di vacanze, voglia di spensieratezza e tanto desiderio di libertà dopo due anni difficili. E così via i vestiti e via il costume per lanciarsi in acqua tutti nudi.

Lungomare Calvino l’altra sera si è trasformato nel teatro perfetto per un tuffo che sa di freschezza con quel brivido di proibito a due passi dal centro e con il rischio di essere visti.

E se qualcuno pensa di storcere il naso, per contro crediamo sia proprio questa l’immagine migliore per manifestare tutto il desiderio di tornare a vivere a pieno la stagione più bella dell’anno, nel pieno della vita, senza pensieri e senza troppe preoccupazioni.