Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 GIUGNO



SANREMO



8.15. Show Jumping 2022 - CSIYH-1 + CSI 1* + CSI 2* + CSIP-A: ultimo giorno di gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero



8.20. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Colle Melosa a Cima Marta accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure alle 8.45 presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 7718703 (più info)



10.00. Arrivo della 2ª edizione della ‘Targa Sobrero’, raduno di auto sportive che coinvolge circa 70 supercar tra Ferrari, Lamborghini, Porsche. Piazzale Carlo Dapporto e Lungomare Italo Calvino

10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)



15.00. 1° Torneo Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo a cura delle Società Ginnastica Alba, CG 2000 e Riviera dei Fiori con la partecipazione di oltre 120 atlete suddivise nelle categorie Start Up e Internazionale Short Program e Long Program. Polo sportivo del Mercato dei Fiori



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato domenica sino all’11 settembre

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



17.30. Lo psicologo e scrittore Fulvio Rombo presenta il suo nuovo romanzo ‘Ayahuasca’. L’autore dialoga con la filosofa e coordinatrice di progetti sociali Anna Freducci. Letture a cura di Federica Fruet ed Enrico Farinetti. Evento realizzato in collaborazione con l’associazione Pigna Mon Amour. Ex chiesa di Santa Brigida nella Pigna, ingresso libero

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)

IMPERIA

8.30-21.30. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni (Spianata Borgo Peri, fino a tardo pomeriggio) + Apertura iscrizioni Camminata 9000 Passi contro il diabete + Partenza camminata + Esibizione di danza sportiva + Concerti live Mercenari. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

8.30-12.00. 38a edizione della ‘Gara di pesca con canna da riva’ categoria ‘Pierini’ (bambini fino a 12/13 anni). Ritrovo ed iscrizioni presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia) dalle ore 8.30, info 391 1655510

9.30. ‘9000 passi contro il diabete’: passeggiata aperta a tutti da Calata Cuneo fino a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile). Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni (i dettagli a questo link)



10.00. Per la Festività Corpus Domini, Infiorata di Via Carducci + premiazione concorso fotografico h 16.50. A cura della Compagnia di Via Carducci a Porto Maurizio



17.30. ‘La Musica… che passione!’: concerto della Ensemble strumentale Musique de Salon de Belle Epoque, con il tenore Silvano Santagata, in memoria di don Gustavo Del Santo, scomparso nel 2019. Evento a cura del Circolo Parasio e Società operaia di mutuo soccorso di Oneglia. Teatro di via Santa Lucia

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

21.00. Spettacolo dal titolo S’manie della villeggiatura’ a conclusione del Laboratorio Adulti. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, Via Bonfante 37, info 329 7433720, necessaria mascherina FFP2



21.00. Concerto ‘Come ali di farfalla, come polline di primula’ tenuto dalla fortepianista Marina Remaggi. Evento a cura del Rotaract Club di Imperia xon ricavato a favore dei 'Delfini di Ponente APS'. Oratorio di Santa Caterina, ingresso ad offerta libera minimo 1 euro, prenotazioni 328 9433009

VENTIMIGLIA



9.30. ‘Sea Angels Days/Giardini Hanbury’: attività ludiche e sportive, di pulizia e di monitoraggio rifiuti nell’ambito del progetto Marittimo ‘Neptune’ a cura dell’associazione monegasca Let’s free the SEA e dell’ASD Pianeta blu di Ventimiglia. Alle 13.30 piccolo rinfresco con musica. Ritrovo alla portineria Giardini Botanici Hanbury (più info)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



11.00. Per la Giornate Europee dell'Archeologia, visita guidata ai reperti della città romana di Albintimilium esposti al Museo e connessi all'alimentazione nell'antichità, info 0184 351181



11.00. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, anche il 26 giugno, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

21.00. Concerto benefico dei Blue Velvet + esibizione danza Thailandese della Gladiator dei fratelli Emanuele. Evento a favore della Lega del Cane. Belvedere Resentello, ingresso libero

BORDIGHERA



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera': ultimo giorno della mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4



OSPEDALETTI



19.00. ‘Festa della Musica – Gli anni 80’: Musica, Mercatino e Street Food a cura dell’associazione culturale ‘Arte e Party’ e Associazione FioriEventi. Piazza Caduti di Nassiriya, Via XX settembre, Pista ciclabile, fino al 21 giugno (più info)

TAGGIA ARMA



7.00. 1ª Tappa del Campionato Vespa Regolarità Trofeo del Nord Ovest; accoglienza piloti e iscrizioni in Via Stazione Nuova a Taggia. Partenza primo concorrente per un giro nell'Entroterra imperiese alle 8.30 (più info)



8.00-18.00. Mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità. Mercato coperto a Taggia



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Colle Melosa a Cima Marta accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure alle 8.45 presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 7718703 (più info)

SAN LORENZO AL MARE

17.30. Presentazione libro ‘La Pelle di tanti Colori’ della scrittrice Sabrina Barbetta. Conduce la serata la maestra e scrittrice Nadia Banaudi. Evento rivolto ai bambini fino ai 10 anni accompagnati dai familiari. Via Roma 7a – zona ex bocciofila

DIANO MARINA



10.30. Infiorata del Corpus Domini 2022: tradizionale evento religioso/folkloristico in occasione della festività del ‘Corpus Domini’, organizzato e realizzato dal Gruppo ‘Amici dell'Infiorata’. Santa Messa e processione a seguire (l’infiorata si può ammarare dalle h 20 del giorno precedente fino alle prime luci dell'alba (disegni e posa petali). Centro cittadino (Piazza Martiri della Libertà - Via Genala)



16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)

18.00. Infiorata del Corpus Domini in frazione Calderina 2022: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Apostolo + processione nelle vie del borgo con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

CERVO



17.00-19.00. Anteprima Festa della musica 2022 a Cervo: musica per le vie del borgo con protagonisti i docenti e allievi della Scuola ‘San Giorgio’ (più info)

21.00. Anteprima Festa della musica 2022: concerto d’organo con il M° Giuseppe Venturelli. Chiesa di San Giovanni Battista, Piazza San Giovanni (più info)

ENTROTERRA



10.00. ‘Oliveti Aperti’: due giornate all’insegna della conoscenza dell’olio Extra Vergine d’oliva Riviera Ligure DOP con percorsi di trekking e bike, visita oliveti e frantoi, degustazioni olio DOP e prodotti tipici, itinerari di arte e cultura, laboratori didattici ed eventi culturali ed enogastronomici. Aderiscono all’iniziativa 28 aziende liguri (sito web con tutti gli aventi a questo link)

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)



AQUILA D’ARROSCIA



10.00-17.00. Festa del Raccolto dell’Aglio di Vessalico: arrivo dei partecipanti presso Piazza del Comune + Visita dei campi con prova dimostrativa di raccolta + Benedizione dei ‘Campi dell'aglio’ + Mostra Vespe storiche + S. Messa + Musica Popolare + Pranzo Sociale + ‘Vespa Exhibition + degustazione di cibi della tradizione ligure (il programma nel dettaglio a questo link)

BADALUCCO

8.30. ‘I Cammini dell’olio’: escursione alla scoperta degli oliveti di Badalucco accompagnati dalla guida ambientale Angela Rossignoli. Ritrovo davanti al Frantoio Roi (possibilità di parcheggio accanto al campo sportivo), info e prenotazioni 338 4536788 (per vedere l'elenco de 'I Cammini' cliccare questo link)

BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale + Passeggiata sensoriale: esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura. Ritrovo presso la Chiesa e partenza alle 10.00 ed alle 15.00 durata circa un'ora e mezza (15 euro a persona), prenotazioni ed informazioni 351 662 5090

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

19.00. ‘Street, Food & Music’: serata con ‘track food’ e stand + jam session, dj set e artisti di strada, in piazza d'Armi e piazza Garibaldi



DIANO CASTELLO



15.00. Infiorata del Corpus Domini (11ª edizione): inizio allestimenti floreali alle 15 + S. Messa e Processione alle h 20

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



10.00-14.00. ‘Gusta Lucinasco’: percorso culturale ed enogastronomico che permetterà di scoprire e visitare il borgo + teatro, concerti, sagre, arte, prodotti tipici e escursioni sul territorio (locandina con gli orari)

MENDATICA

10.00-13.00. ‘Yoga & Psicologia’: giornata dedicata alla salute di mente e corpo con la psicoterapeuta Francesca Bergonzo, l’insegnante di Yoga Gioia Porcu e la psicologa Carlotta Nante. Ritrovo nel piazzale albergo Settimia di San Bernardo di Mendatica, necessaria prenotazione, info e prenotazioni 320 8617752



MOLINI DI TRIORA

10.00. ‘Attendendo il solstizio’: visita al forno dove viene cotto il ‘pane di Oz’ + passeggiata lungo la mulattiera per Triora + alle 13 degustazione a Casa Balestra e visita al suo forno + alle 15.30, visita a ‘Il mulino racconta’, museo antropologico e multimediale + visita al primo forno pubblico e al primo forno di Molini. Ritrovo a Molini, info e prenotazioni 391 1042608

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIEVE DI TECO

21.15. 'Una Voce nel deserto': concerto del Coro Conclaudia diretto da Margherita Davico e accompagnato dall’organista Tiziana Zunino. Musiche di Mozart, Ortolani, Pergolesi, Verdi e De Marzi, e spirituals di Lightfoot e Cohen. Collegiata di San Giovanni

FRANCIA

MONACO

9.00. 61° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 21 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

9.00. ‘Urban Painting Around The World’ (UPAINT - UPAW): performance live di artisti di calibro internazionale di Street Art. Terrasses du Soleil Casino de Monte-Carlo, fino al 20 giugno (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’ (ultimo giorno): mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco (più info)



17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘L'uomo che ride’ di Paul Leni (1928), dal romanzo di Victor Hugo, con Thierry Escaich, improvvisazioni e accompagnamento musicale all'organo. Organizzato dalla Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate