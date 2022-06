Pallanuoto, è festa Rari Nantes Imperia! Alla 'Cascione' battuto Tuscolano 8-3 e rimane in Serie A2

Una prova magistrale dei ragazzi di Andrea Pisano consegna la salvezza in Serie A2 alla Rari Nantes Imperia. Al termine di una gara-3, alla piscina ‘Cascione’, giocata in maniera esemplare dai giallorossi e vinta per 8-3 chiudendo definitivamente la serie playout.

La formazione imperiese mostra i muscoli nei primi sedici minuti. Lengueglia, tra i migliori dei suoi, -trascinatore in questi ultimi mesi di stanchezza, mantenendo sempre alto il suo livello di gioco – apre le marcature con una doppietta. Merano poi respinge il primo rigore ma sul tap-in la difesa è leggera, l’estremo difensore va nel pozzetto e Tuscolano accorcia. Se questo è il momento per tessere le lodi, anche oggi Federico ha respinto due rigori su tre (sfiorando il terzo) e ha abbassato la saracinesca diventando una maledizione per i capitolini.

La Rari così allarga il divario. Ci pensa capitan Somà, con una bordata delle sue, a rimandare indietro gli ospiti. E’ tornato finalizzatore implacabile nel momento che più contava: anche il sigillo finale è suo, in superiorità. Un passaggio e via col tiro a spaccare l’incrocio. E pazienza se, nel terzo tempo, si farà ipnotizzare sul penalty del possibile 7-1.

Il primo quarto lo chiude Filippo Corio che oggi ha avuto non poche difficoltà e tanti colpi incassati. Il più continuo tra i giallorossi nell’arco della stagione, ‘quello da tenere d’occhio’ quando gli avversari preparano le partite ed anche oggi generoso.

Nel secondo periodo, la Rari allunga subito (6-1) con i due ‘Filippo’. Prima Filippo Taramasco con grinta, quasi a levarsi un peso ed a ribattere alle esultanze del portiere ospite. Poi l’esperienza e il carisma di Filippo Rocchi, uno che sa come si approcciano e giocano le finali.

Poi è tutta difesa perché per 16 minuti le squadre non subiscono reti. Bravi i portieri come detto ma, nella Rari, Davide Cesini si trasforma in un vero e proprio muro. Dalle sue parti non si passa: legge i passaggi, ribatte i tiri e guadagna un numero altissimo di falli (con un arbitraggio che ha premiato molto le difese rispetto ai centri). Tra Rocchi e Cesini, è preziosissima la spola di Giovanni Merano.

E dentro poi tanti giovani: da Grosso a Giordano, da Gandini a Parolini che si prendono un buon minutaggio anche nell’ultima partita. Ed accanto a loro Nicola Taramasco che martedì partirà con la Nazionale Under 20 per i Giochi del Mediterraneo in Algeria ma prima ha voluto dare il suo prezioso apporto alla squadra.

Nel quarto finale, Tuscolano prova a rientrare un paio di volte ma Lengueglia e Somà mantengono il +5. E’ salvezza. Nella stagione 2022/23, la Rari Nantes Imperia sarà ancora in A2.

RARI NANTES IMPERIA - SC TUSCOLANO 8-3

(4-1; 2-0; 0-0; 2-2)

IMPERIA - Merano, Giordano, Parolini, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia 3, Corio 1, Taramasco N., Somà cap. 2, Rocchi 1, Cesini, Taramasco F. 1. All. Pisano

TUSCOLANO - Giannotti, Serio , Salvatori, GianGiacomo, Graziosi, Kerr, Cianchetti, De Santis 1, Iula, Sacco Botto, Carrozza 2, Taraddei. All. Neroni

Espulsi ex art.22/13 Taraddei e Botto (T) nel quarto tempo; uscito per limite di falli Iula (T). Sup.Num. Imperia 4 /11 + un rigore parato, Tuscolano 2/8 + tre rigori (uno realizzato e due parati)