Equitazione: Bologni torna alla vittoria al Solaro di Sanremo nella gara più importante

Giornata intensa anche quella che si è conclusa al campo del Solaro dove si sta svolgendo il Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli. E spazio anche al glamour con la presenza di Gessica Notaro, la showgirl, e oggi anche attivista contro le violenze sulle donne, che due anni fa ha pure partecipato, come cantante, al Festival della canzone. E c'è anche Ivan Pelizzoli, ex portiere di Atalanta, Roma, Reggina, Lokomotiv e altre squadre (anche una esperienza in Liguria all'Entella) che vanta pure presenze nella Nazionale maggiore.

Nella Giovani Cavalli di 6 anni successo dello spagnolo Matias Alvaro che ha preceduto Manuel Pinto, Massimo Tonali e Lorenzo Triarico. In C115, vinta da Avery Baranta (Francia) ben quattro stranieri ai primi quattro posti. Prima italiana Beatrice Carola, cuneese dell'Horse Club di Borgo San Dalmazzo. In C120 nell'ordine Hervée Favre (Svizzera), Joelle Brhaier Hillerau (Svizzera), Valentine Platini (Principato di Monaco), Giulia Maria Pulcini. In C125 primo Luigi Crespi seguito da ben tre svizzeri, un canadese e un francese. Occorre risalire al settimo posto (Federica Ameri) per trovare un altro italiano. In C130 la francese Caroline Bittain si è imposta su Federico Formentini, Matteo Cialdi e la monegasca Eileen Thomel. In C135 ha vinto Gianluca Caracciolo su Dario Minutolo, Camilla Bosio e il francese Kevin Canavese. In C140, la gara più importante della giornata, successo dell'azzurro Filippo Bologni, secondo il bresciano Luca Inselvini, terzo Gianluca Caracciolo e quarto Bruno Sibilia.

Fra i più giovani, impegnati nelle categorie nazionali, successo nella 90 di Henriette Pierette Rebilly su Camilla Conti (entrambe della Sis Sanremo), terza Athina Bologna (Horse Club Nervia). Rebilly seconda anche nella 100 vinta dalla torinese Giulia Berardino. Nella 100 successo della cuneese Sofia Bono (Horse Club di Borgo San Dalmazzo). Nella C90 seconda Giulia Rossi (Sanremo) alle spalle della francese Chloé Calcus.

Per il momento tutto procede per il meglio. "Con l'ulteriore soddisfazione - commenta Maria Grazia Valle Valenzano Menada - di aver contribuito a rendere il tutto esaurito nei maggiori alberghi di Sanremo".

Domani giornata conclusiva. Si comincia alle 8 del mattino. La prova più importante, il Gran Premio (26 mila euro), inizierà alle 14. Ingresso libero.