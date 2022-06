Crisi politica a Ventimiglia: Marcello Bevilacqua "Accettiamo la proposta di Scullino e andiamo avanti"

“Sono un leghista convinto ma, proprio per questo, non posso condividere accordi trasversali con la sinistra, né un commissariamento che metta a rischio la partenza di molte opere pubbliche che abbiamo voluto e che adesso possiamo realizzare”.

Sono le parole di Marcello Bevilacqua, ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale che interviene in questo modo sulla crisi politica di Ventimiglia. “Non posso avvallare – prosegue - che si perdano finanziamenti e contributi milionari perché la Lega ha perso la fiducia nel Sindaco Scullino, noi siamo amministratori e dobbiamo pensare ai cittadini. Non mi presto al gioco della sinistra e la città non può permettersi il lusso di perdere gli oltre 20 milioni di contributi che ci sono stati assegnati, come ha ammesso lo stesso Sindaco Scullino”.

“Accettiamo la proposta di Scullino di andare avanti con un appoggio esterno – va avanti - e poi andiamo al voto. Non si tratta di essere a favore o contro Scullino, si tratta di scegliere l’interesse generale della collettività. Prima di tutto dobbiamo pensare ai cittadini – termina Bevilacqua - a completare le opere già pronte e poi ci presentiamo davanti agli elettori che faranno le loro valutazioni sui fatti, su quello che abbiamo realizzato e non sulle scaramucce personali”.