Crisi in maggioranza a Ventimiglia, il Pd: “È la città ad aver scontato sinora le spaccature, causate da un sindaco 'despota'”

“Per la seconda volta un'amministrazione guidata dal sindaco Scullino non arriva a fine mandato e porta la città ad essere commissariata. Vogliamo rassicurare i cittadini: l'arrivo del commissario non bloccherà alcunché, in quanto le grandi opere di cui ha parlato il sindaco non esistono e l'amministrazione non ha iniziato molti progetti a causa proprio delle profonde spaccature che hanno portato alla rottura di oggi”.

Con queste parole il Partito Democratico di Ventimiglia interviene in merito alla crisi che ha investito la maggioranza del sindaco Scullino con lo strappo della Lega uscita dalla maggioranza con pesanti accuse al primo cittadino.