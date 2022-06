Online lo spot Riva con le spettacolari immagini girate a Sanremo: Favino e Beckham sono 'The Persuaders' (Video)

È già online a poche settimane dalle riprese in città lo spot 'Riva Yacht' girato a Sanremo con protagonisti Pierfrancesco Favino e David Beckham.

Sui canali social dell'azienda è stato da poco pubblicato il video che vede i due sfidarsi a bordo delle loro supercar rigorosamente Made in Italy (una Maserati e una Ferrari) tra il Casinò e corso Imperatrice.

Favino e Beckham per l'occasione sono 'The Persuaders' e sfrecciano in città mettendo in mostra le bellezze di Sanremo e della vicina Costa Azzurra.