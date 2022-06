Imparare il cinese mandarino: una lingua sempre più in espansione

Al giorno d’oggi sapere le lingue straniere è molto importante, soprattutto se si è titolari di una azienda e ci si deve confrontare con i mercati esteri. In particolare negli ultimi tempi si sta espandendo sempre di più il mercato cinese, con i quali è possibile fare ottimi scambi commerciali. Per questo motivo imparare il cinese mandarino può essere fondamentale per tutti coloro che intendono sviluppare la propria attività, facendola oltrepassare i confini nazionali.

Studiare una lingua straniera da autodidatta è però molto complicato, specialmente per il cinese mandarino che possiede delle caratteristiche grafiche e fonetiche particolari. Per questo motivo la scelta migliore da fare è quella di rivolgersi a corsi specifici, grazie ai quali è possibile sfruttare il prezioso aiuto di insegnanti qualificati madrelingua in grado di trasmettere tutti i principi legati alla lingua.

Qualora si abbia poco tempo a disposizione, è possibile scegliere un corso online, che permetta di seguire le lezioni scegliendo l’orario che più si adatta alle vostre esigenze. Tra le varie piattaforme online, spicca italki.com che permette un apprendimento della lingua completo sia dal punto di vista delle conoscenze, sia delle competenze. In poco tempo infatti è possibile esercitare le abilità acquisite mettendole in campo sotto diversi aspetti per l’apprendimento della lingua in tutti gli ambiti.

Dalla comprensione, all’ascolto, per poi passare alla scrittura e al parlato: interfacciarsi con clienti che parlano il cinese mandarino non sarà più un problema e potrete gestire direttamente i vostri affari, senza l’utilizzo di terze persone, come ad esempio traduttori. Ovviamente l’apprendimento del cinese mandarino non è utile solo per gli affari: dalla Cina provengono anche molti contenuti fruibili online, inoltre è una delle sei lingue delle Nazioni Unite, motivo per il quale anche a livello diplomatico risulta importante conoscerla.

Che lo facciate per lavoro, per svago o per formazione universitaria, la conoscenza del cinese mandarino vi permetterà di godere di notevoli vantaggi nel prossimo futuro.