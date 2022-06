Sanremo: dopo due anni di stop torna il torneo di internazionale di calcio veterani

Da questa sera e fino a domenica torna il Torneo internazionale di calcio veterani organizzato dalla società Old Stars Sanremo. Una manifestazione sportiva attesa che negli ultimi due anni si è dovuta fermare a causa della pandemia.

Due le competizioni in programma: quella riservata agli over 50 (squadre da 11 giocatori), allo stadio comunale di corso Mazzini, giunta alla 19esima edizione e intitolata a Gianfranco Lopo, il compianto vicepresidente della società prematuramente scomparso un anno fa; e quella per over 60 (squadre da 9 giocatori), alla 16esima edizione, nel sovrastante campo Grammatica. A entrambi i tornei partecipano sei squadre: negli over 50, Old Stars Sanremo, Anni 70 Genova, Novara, Robbio, Country Club Cuneo e Team Cuneo Argentina; negli over 60, oltre all’Old Stars, il Novara, gli Amici di Ubi Torino, il Robbio (Pavia), l’Evergreen Torino e il Pfc Torino.



Da oggi alle 17 e fino alle 22 si svolgono i due gironi eliminatori all’italiana, uno per gli over 50 e uno gli per over 60, con prosecuzione domani mattina a partire dalle 9 e fino alle 13. Domenica sono in programma le finali, dalle 9.30. Domani sera ci sarà un momento conviviale con tutti i partecipanti a bordo piscina nella splendida cornice del Méditerranée Cucina & Mare di via Anselmi, a ridosso della pista ciclopedonale.



"Come sempre – spiega il presidente dell’Old Stars Sanremo, Claudio Muià – la nostra manifestazione vuole essere un momento di sano sport e di incontro tra amici che condividono una passione, e un modo per far apprezzare Sanremo".