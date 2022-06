Sanremo: campionessa sfortunata, la matuziana Carolina Massaglia costretta a vedere il concorso dalla tribuna

Campionessa a cavallo ma anche campionessa di sfortuna. E’ Carolina Massaglia, 18 anni compiuti a gennaio, una delle migliori giovani della Società Ippica Sanremo, che non prende parte al Concorso internazionale di equitazione in pieno svolgimento al Solaro di Sanremo.

Si è infatti fratturata una gamba cadendo dalla moto dopo essersi rotta un piede pochi mesi fa. "A gennaio - racconta - mi sono fratturata una caviglia scivolando su un tappeto. Quando tutto è finito sono rimasta sana solo tre settimane perché poi ho avuto un incidente in moto, all'Imperatrice di Sanremo, due settimane fa. Questa volta mi sono fratturata in dieci punti”.

La Massaglia è ora costretta con le stampelle ma tutti i giorni da Montecarlo, dove vive e studia, si fa portare a Sanremo per seguire il concorso: "Devo comunque seguire la mia cavalla - spiega - Seneghesa Baia". Non è neppure troppo abbattuta per l'accanimento della sfortuna nei suoi confronti. "Mi sto abituando - dice -. L'altra volta è passata. Passerà anche questa volta".