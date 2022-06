Pallavolo femminile: il Volley Biesse Ceramiche Armataggia conquista la Serie D

Dopo un’annata difficile per le vicissitudini che tutti conosciamo, le ragazze del Volleyteam Armataggia Biesse Ceramiche conquistano una meritatissima serie D che mancava da 10 anni. Un percorso fatto di 13 vittorie su 14 incontri disputati per questa squadra che non ha mai mollato anche nei momenti di difficoltà. La domenica è iniziata con la prima semifinale alle ore 10 al palasport “Berruti” di Finale Ligure, contro la formazione del Celle Varazze. Parte bene il Vtat che si porta in vantaggio con il parziale di 25/16. Secondo set combattuto, riportato in parità dal CelleVarazze 23/25. Il terzo vede ancora il CelleVarazze prevalere sulle armesi, troppo fallose sui fondamentali. Coach Ferrari sprona le sue ragazze che hanno una reazione importante e vincono il quarto set lasciando pochi punti, 25/11, al CelleVarazze. La semifinale si decide così al tie break. Alta tensione nelle panchine vista la posta in gioco, coach Luca Ferrari e il suo secondo Lorenzo Gallina caricano le ragazze che entrano in campo senza paura e si aggiudicano il match con un 15/8 che non lascia scampo alle avversarie.

Alle ore 16 si è svolta la finalissima, davanti a un folto pubblico e grande tifo. Il Volley Armataggia contro le padroni di casa del Finalmaremola uscite vittoriose dalla seconda semifinale contro il Sabazia Vado. La partita non è mai stata in discussione, le armesi non hanno lasciato scampo alle avversarie che non sono mai state in partita. Con i parziali di 25/15, 25/15 e 25/20 si aggiudicano il match per 3-0 e la meritata promozione in serie D.

Le ragazze del Volley ArmaTaggia: Elisa Fileccia (capitano), Lucrezia Barba, Giada Leoni, Valeria Cappiello, Gaia Cremaschi, Rebecca Bolla, Marianna Martelli, Giorgia Carion, Beatrice Lanteri, Elena Pittarelli, Giulia Palumbo e Matilde Paolino.