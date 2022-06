Pallanuoto, week-end decisivo per la Rari Nantes Imperia: comincia domani con la 'bella' dei playout di Serie A2 maschile

Dentro o fuori. Quello che si appresta a vivere la Rari Nantes Imperia, è un week-end che vale una intera stagione.

Comincerà la formazione maschile allenata da Andrea Pisano che domani, sabato 18 giugno alle ore 15, scenderà in vasca alla piscina Cascione, per affrontare gara-3 dei playout. E' la 'bella' dopo che Tuscolano è riuscito a riportare la parità nella serie. Al termine dei 32 minuti effettivi, più eventuali rigori, conosceremo il destino dei giallorossi: l'anno prossimo sarà ancora A2 o Serie B?

Arbitrano l'incontro i signori Andrea Zedda e Paolo Bensaia, con delega affidata a Carlo Salino.

Domenica sarà un'altra giornata campale per i colori giallorossi, che attendono un ulteriore verdetto. La squadra femminile di Enrico Gerbò farà visita al Firenze presso la piscina 'Giannini', per l'ultimo turno della stagione regolare. Sowe e compagne hanno due risultati su tre per ottenere la salvezza ma , nel pomeriggio, saranno attente a quanto accadrà negli altri impianti. Perchè, in caso di combinazioni favorevoli di risultati, potrebbero disputare la partita (fischio d'inizio alle ore 20, ad opera nuovamente di Paolo Bensaia che dirigerà la Rari in entrambi i match) con, in tasca, la certezza di disputare la A2 anche la prossima stagione.