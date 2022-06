Equitazione: il modenese Elia Matteo Simonetti ha vinto la gara più importante del Concorso a Sanremo

Un modenese, Elia Matteo Simonetti, 28 anni, si è imposto nella gara più importante, la C140, nella prima giornata del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli al Solaro di Sanremo.

Su ‘Chaccambio’ ha sopravanzato i francesi Vincent Temime e Geoffroy Lecompte Lievaux. "Sono molto contento - spiega Simonetti - perché questo è un cavallo che avevo ceduto e ho ripreso". Simonetti ha un fisico imponente, 192 centimetri, e nutre una grande passione per il calcio e la Juventus. E' tesserato per il Castello di San Possidonio (Modena).

In C135 podio italiano con primo Ignazio Uboldi della Sibilia di Castelletto Ticino (Novara), secondo Gianluca Caracciolo di Bari e terzo Luca Inselvini, lombardo. In C130 ha vinto Manuel Pinto, spagnolo, su Massimo Tonali e Alessandro La Commare. In C120 successo di Camilla Orsati, 21 anni ora trasferita a Como che in questo inizio di stagione ha inanellato una lunga serie di vittorie. In C115 è arrivata una vittoria per una tesserata della Società Ippica Sanremo (organizzatrice della manifestazione): Camilla Conti.

Le gare, 11 al giorno (7 internazionali e 4 nazionali) riprendono domani mattina alle 8. E proseguiranno fino al tardo pomeriggio ininterrottamente salvo il tempo di pranzare per la giurìa. L'ingresso, al campo del Solaro, è gratuito.