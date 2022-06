Calcio: Andrea Bortolazzi sarà esclusivamente l'Amministratore Delegato della Sanremese

La Sanremese Calcio comunica che nella prossima stagione sportiva 2022/23 Andrea Bortolazzi ricoprirà esclusivamente la carica di Amministratore delegato del club. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo Direttore Generale.



“È un ulteriore passo – spiega Bortolazzi – per far crescere la Sanremese, in linea con il progetto che abbiamo intrapreso lo scorso anno. Vogliamo riportare la Sanremese nel calcio che conta e questo traguardo si potrà raggiungere più facilmente inserendo

nell’organigramma societario figure professionali di livello. Ogni tassello deve andare al posto giusto se si vuole vincere, nulla va lasciato al caso“.