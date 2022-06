16 giugno 2022: Ranabo-Ventimiglia campione regionale under 17 Silver, dominati i playoff

La Ranabo-Ventimiglia, guidata come un orologio dai due coach Faedda e Favari, ha battuto tutti e ha conquistato meritatamente il titolo di campione regionale Under 17 Silver.

Anche ieri sera, in gara 2 di finale contro il Bki Imperia, un dominio ed un controllo del match da squadra matura, arrivando poi a fissare il punteggio finale sul 76-54.

È la vittoria del gruppo, la vittoria di una collaborazione nata tra le due società dei Presidenti Di Rocco e Lubatti, sempre pronti a sostenere il gruppo e soprattutto tra i due allenatori che hanno tenuto insieme un gruppo di 20 ragazzi che dopo due anni di pandemia, non hanno mai mollato, nonostante le difficoltà che una lunga stagione può presentare.

Ora meritato riposo per tutti: molti ragazzi passeranno in under 19, ma il salto avverrà con la consapevolezza di poter vincere sempre, con volontà ed abnegazione, così come i due coach quest'anno hanno insegnato.