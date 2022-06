Imperia: il Pronto Soccorso si trasferisce nella Palazzina B, lavori nella notte tra il 22 e il 23 (Foto e video)

Il Pronto Soccorso di Imperia si prepara alla grande rivoluzione. Nella notte tra il 22 e il 23 giugno è previsto il trasferimento all’interno della Palazzina B che, al termine del maxi intervento da 2,4 milioni di euro (600 mila euro a carico di Asl, il resto da fondi statali) sarà la sua nuova ‘casa’.

Questa mattina Asl1 ha presentato il progetto che, nel giro di due anni, porterà il Pronto Soccorso del capoluogo a trasferirsi definitivamente all’interno della Palazzina B.

Il primo passo sarà, appunto, il trasferimento del Pronto Soccorso da una sede all’altra, lavoro che sarà effettuato durante la notte tra il 22 e il 23 giugno (il clou dalla mezzanotte alle 5) con una chiara raccomandazione: “Non presentarsi al pronto soccorso in quei due giorni per casi non gravi o non urgenti”.

Le interviste

“Si tratta di un investimento cospicuo che ci permetterà di lavorare al meglio - ha dichiarato il direttore sanitario Mauro Maccari - nasce dall’esigenza di razionalizzare ma anche di affrontare al meglio gli eventi pandemici che si stanno ripetendo negli ultimi anni. Per fare questi lavori dobbiamo allocare all’interno del presidio di Imperia i locali del pronto soccorso in un’altra sede limitrofa. Per limitare il disagio trasferiremo il Pronto Soccorso nelle ore notturne per limitare il disagio. In quella notte i servizi porteranno il più possibile l’attività a Sanremo. Sarà un lavoro impegnativo e importante. Quello di Imperia è un ospedale che risente di essere degli anni ‘70”.

“Il progetto nasce come finanziamento a seguito dell’avvio del covid con interventi strutturali per contrastare l’emergenza - ha spiegato Riccardo Rebagliati, direttore dell’ufficio tecnico - è stato previsto non solo di modificare gli spazi interni, ma anche fare un volume aggiuntivo in esterna per dare più volumetrie. In totale è un lavoro da 2,4 milioni di euro, 600 mila dei quali a carico di Asl1, il resto d finanziamento statale. Abbiamo previsto un volume di ampliamento che consiste nell’inglobare all’interno del Pronto Soccorso l’attuale camera calda sino al muro di confine che diventa struttura di Pronto Soccorso. I lavori inizieranno il 4 luglio e dureranno un paio di anni, fino a metà del 2024. Abbiamo predisposto di spostare il Pronto Soccorso nella Palazzina B con una superficie complessiva di 1.100 metri quadrati a fronte dei 700 attuali”.

“L’aspetto su cui focalizzarci saranno i giorni seguenti perché i parcheggi oggi ‘selvaggi’ saranno annullati e resteranno solo quelli nell’area ovest dove c’è il prefabbricato - ha proseguito Giovanni Bruno, direttore del presidio ospedaliero - la popolazione deve sapere che entrando dentro l’ospedale di Imperia di farà un ‘anello’ che porterà all’uscita. All’interno avremo un’area di cantiere che non sarà di poco impatto”.

Il direttore del 118 Simone Carlini punta anche sull’esperienza maturata ultimamente: “Ci aiuterà l’esperienza della bomba di taggia per la gestione dell’emergenza, non possiamo limitare l’accesso delle ambulanze ma gestire i flussi. Chiederemo alle pubbliche assistenze di darci per personale aggiuntivo”:

“Abbiamo organizzato tutto un sistema di protezione per questo evento - ha commentato Luca Acquarone, direttore del Pronto Soccorso di Imperia - il 118 ha già l’indicazione di dirottare a Imperia solo le reali emergenze e il Pronto Soccorso di Sanremo sarà a sua volta sotto pressione. Per quella notte saranno di guardia specialisti che normalmente non lo sono e dovranno essere disponibili posti letto aggiuntivi per sgravare il Pronto Soccorso di pazienti che normalmente stazionerebbero da noi fino a 24 ore. È fondamentale sensibilizzare la popolazione per dire che in quella situazione di difficoltà avrà tempi di attesa molto più lunghi per pazienti non urgenti e la cosa varrà anche per Sanremo e Bordighera. Il culmine dei lavori sarà tra mezzanotte e le 5, statisticamente il momento nel quale abbiamo meno accessi”.

Un sacrificio che porterà a un servizio più efficiente, come confermano le parole di Giorgio Ardizzone, direttore del dipartimento di emergenza: “Il nuovo Pronto Soccorso sarà più adatto alla gestione di pazienti con problematiche infettive anche al termine della pandemia. Nel passato si è deciso di fare un ospedale covid e uno non non covid, questo migliorerà la gestione dei pazienti. Nelle giornate del 22 e del 23 giugno dobbiamo dire alla popolazione di non venire al Pronto Soccorso per piccole cose che creerebbero situazioni di affollamento”.

“Ci siamo attivati per dare avvio a una duplice struttura per ridurre le problematiche al minor livello possibile e non creare problemi all’interno del Pronto Soccorso e a Sanremo - ha concluso Marino Anfosso, direttore della professioni sanitarie - il personale è stato aumentato sia per l’attività assistenziale che per quanto riguarda l’adone di ristrutturazione delle sale. Agiremo in un momento nel quale iniziano le ferie e aumentano le persone in zona”.





In allegato i dettagli del progetto