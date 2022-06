Ventimiglia: domani agli Hanbury, appuntamento con l’evento 'Sea Angels Days/Giardini Hanbury'

Domenica 19 giugno, presso i Giardini Botanici Hanbury, l’associazione monegasca Let’s free the SEA e l’ASD Pianeta blu di Ventimiglia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto, l’Associazione Conchiglia Blu, l’ASD XXmiglia in SUP, l’associazione Gazebò e l’APS Alternativa Intemelia, organizzano l’evento 'Sea Angels Days/Giardini Hanbury'.

"La giornata, promossa nell’ambito del progetto Marittimo 'Neptune', permetterà ai partecipanti di conoscere non solo le bellezze dei già noti Giardini Botanici Hanbury, ma anche quelle meno conosciute dell‘Area di Tutela Marina di Capo Mortola, con attività ludiche e sportive, nonchè di pulizia e di monitoraggio rifiuti. Lo scopo è quello di far scoprire un territorio ancora poco noto e sensibilizzare i partecipanti e la popolazione su tematiche ambientali come l’inquinamento da plastiche, il riciclo e l’importanza che rivestono le Aree protette, marine e terrestri, nell’ambito dello studio e della ricerca per la conservazione degli habitat e della biodiversità.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento che avrà un costo di 10€ a persona. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a: info@letsfreethesea.com specificando il numero di partecipanti. Maggiori informazioni QUI

https://letsfreethesea.com/program/sea-angels-days-aux-jardins-de-hanbury/

Programma della giornata

Ore 9.30 ritrovo portineria Giardini Botanici Hanbury

Ore 10.00 benvenuto al bar dei giardini, saluto degli organizzatori e organizzazione delle squadre;

Ore 10.30 inizio attività di scoperta e pulizia con

- uscita in canoa

- uscita in SUP

- passeggiata sulla Via Julia Augusta e nelle pinete di Capo Mortola

- pulizia dei fondali

Alle ore 13.30 verrà offerto un piccolo rinfresco con musica, mentre il pomeriggio sarà libero, con la possibilità di prenotare attività con le varie associazioni che partecipano all’evento e visitare gratuitamente i giardini.

Si suggerisce un abbigliamento idoneo (costume, asciugamano, un possibile cambio, etc.). Per i partecipanti alle attività a mare sono obbligatorie scarpe antiscivolo per entrare in acqua".