Triathlon: a fine settembre la prima edizione del 'Sanremo Challenge', per sei anni oltre 1.000 atleti per un evento unico

In una data decisamente evocativa, è stata presentata oggi la prima edizione del ‘Challenge Sanremo’. E’ partito il conto alla rovescia dell'evento che si svolgerà nella città dei fiori il 23, 24 e 25 settembre.

La gara attirerà centinaia di atleti italiani e stranieri e provenienti da cinque continenti. I tracciati, accattivanti e impegnativi, rappresentano richiami importanti per i tracciati accattivanti, le bellezze naturalistiche della riviera, il verde incontaminato dell’entroterra ligure, l'acqua cristallina e l'unicità della pista ciclopedonale renderanno indimenticabile il fine settimana sportivo organizzato dalla Riviera Triathlon 1992.

Il programma preveda tre giornate di gara. Venerdì 23 settembre sarà lo Swimrun ad aprire il fìtto calendario agonistico, con una prova di 11,250 km (corsa 8,7 km e nuoto 2.56 km). Sabato, a partire dalle 10:30, è previsto il triathlon sprint sul collaudato percorso degli ultimi anni mentre nel pomeriggio, dalle 14, ritornano le gare giovanili, una costante sul lungomare sanremese. Domenica, il debutto dì ‘Challenge Sanremo’ sulla distanza media di 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21 di corsa. Partenza alle 8.20.

I percorsi, già svelati nelle scorse settimane, hanno destato la curiosità degli atleti italiani e stranieri. Superata quota 150 per le Iscrizioni che, si stima, arriveranno ad oltre 1.000 unità per la prima edizione dell'evento. A proposito di percorsi, domani si svolgerà una ricognizione guidata del tracciato ciclistico: saranno presenti una trentina di triatleti e ciclisti appassionati oltre ai campioni azzurri Gregory Barnaby (recentemente a segno al Triathlon di Bardolino) e Giorgia Priarone (domenica scorsa d'argento nella staffetta ai Mondiali di Duathlon) e che il 25 settembre saranno ai nastri di partenza di ‘Challenge Sanremo’, così come Vittoria Bergamini, ‘capitana’ della Riviera Triathlon 1092.

“Sono felice per la Liguria e per Sanremo, che ospita la prima edizione della ‘Sanremo Challenge’, con triatleti importanti da tutto il mondo – ha detto l’Assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino - una grande occasione promozionale, una vetrina a cui parteciperanno centinaia di persone che amano lo sport a il nostro territorio”.

“Il Triathlon di Sanremo è entrato a far parte del circuito Internazionale ‘Challenge family’, che prevede tappe nelle più rinomate località mondiali legate al turismo a al triathlon. Un traguardo prestigioso, per un evento che ha riscosso grande successo e partecipazione - dice il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – e, quindi, accogliamo questa nuova edizione con entusiasmo, proponendo ancora una vota percorsi davvero esclusivi”.

“Sanremo continua ad essere palcoscenico di importanti eventi sportivi, capaci di attirare per le sue caratteristiche e peculiarità - spiega Giuseppe Faraldi, Assessore al tunamo e allo sport del Comune di Sanremo - il Triathlon ben riesce a coniugare turiamo a sport, facendo leva su alcuni fattori attrattivi dal nostro territorio che si presenta coma una vera e propria 'palestra a cielo aperto'. Grazie a questo evento viene così rafforzata l'immagine di Sanremo come destinazione sportiva”.

“Un plauso a Riviera Triathlon 1992 che ha permesso di raggiungere risultati sempre più lusinghieri - sottolinea Massimo Rossano, assessore all'amministrazione finanziaria dai Comune di Sanremo – e, da appassionato, posso dire che il triathlon e la nuova discipline dello swimrun sono sport affascinanti e vigorosi, capaci di unire varietà e intensità dello sforzo. E il Triathlon Sanremo permette di realizzare tutto questo, con uno scenario davvero particolare: le bellezze della nostra città”.

Prosegue, intanto, la campagna di reclutamento dei volontari. Già confermata la disponibilità del Liceo Gian Domenico Cassini di Sanremo, il quale ha attivato una collaborazione con Challenge Sanremo per offrire agli studenti delle classi quarte e quinte la possibilità di svolgere una interessante e formativa avventura nello staff di un evento internazionale. Con grande entusiasmo, la Dirigenza e il Dipartimento di Scienze Motorie hanno accolto la richiesta della società sportiva Riviera Triathlon 1992, confermando la disponibilità di molti ragazzi, pronti a vivere una nuova esperienza durante il ricco fine settimana di sport del 23, 24 e 25 settembre.

Challenge Sanremo porterà avanti anche un progetto Charity. Grazie all’iniziativa di Sabrina Schillaci, che gareggerà nella prova di media distanza dopo aver compiuto il trasferimento da Milano a Sanremo in bicicletta, sarà data visibilità alla raccolta fondi per l’acquisto di alcuni macchinari (saturimetri e cardiomonitor) per il reparto di pediatria dell’Ospedale di Imperia. Oltre a devolvere una parte delle iscrizioni in favore di questa iniziativa, sarà attivata una raccolta fondi tramite la piattaforma Active che sarà pubblicizzata sul sito ufficiale dell’evento.

I PERCORSI

Challenge Sanremo – Distanza Media

Nuoto. 1,9 km, giro unico con partenza dalla spiaggia dei Bagni Paradiso e uscita dall’acqua al Lido Imperatrice. Mappa: https://www.strava.com/routes/2946420581353096826. Percorso alternativo (2 giri da 0,95 km): https://www.strava.com/routes/2946422833624191124

Ciclismo. 90 km, giro unico. Lasciata la prima zona cambio, i partecipanti percorreranno la Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, in direzione Est, sino a Riva Ligure, prima di saltare sull’Aurelia. Poche centinaia di metri nell’abitato di Santo Stefano al Mare separano i triatleti dalla prima salita: si svolta a sinistra e si sale verso Terzorio, Pompeiana e Castellaro. Le pendenze non sono proibitive e rendono questa prima ascesa decisamente pedalabile: soltanto nell’ultima parte, si tocca il 10%. Successivamente, si scende verso Taggia, prima di ricominciare a guadagnare quota. Si percorre un falsopiano che segue il corso del torrente Argentina attraversando la località di Taggia prima di imboccare la lunga ascesa di 17 km che porta al passo Ghimbegna (quota 1030 m), dopo aver attraversato Argallo, Zerni e Vignai. Il dislivello positivo, che sfiora i 1500 metri, è terminato: ora si scende verso il livello del mare da Bajardo, Ceriana e Poggio di Sanremo, affrontando nel finale la celeberrima discesa della Classicissima Milano-Sanremo. Mappa: https://www.strava.com/routes/2959490758657755792

Corsa. 21 km, 3 giri da 7 km. Pianeggiante e scorrevole la frazione di corsa, che si svolgerà nel tratto della pista ciclopedonale compreso tra Sanremo e Ospedaletti che prevede l’attraversamento del tunnel di Capo Nero e regala una meravigliosa vista mare. Mappa: https://www.strava.com/routes/2946435544179956884

Challenge Sanremo – Distanza Sprint

Nuoto. 0,75 km, giro unico in senso antiorario con partenza dalla spiaggia dei Bagni Paradiso e uscita dall’acqua al Lido Imperatrice. Mappa: https://www.strava.com/routes/2946421550371952788. Percorso alternativo: https://www.strava.com/routes/2946422366857658516

Ciclismo. 20 km, giro unico. La prima parte del percorso si sviluppa sulla pista ciclopedonale sino alle porte di Bussana. Qui la prima salita del tracciato che si conclude a quota 70 metri all’interno del centro abitato, alla cima di via Circonvallazione. La discesa ripida riporta i triatleti sull’Aurelia: da qui affronteranno i 10 km più famosi del ciclismo mondiale. Si imbocca la famosissima salita del Poggio, decisamente pedalabile (4% la pendenza media), prima di affrontare la discesa tecnica e veloce che conduce verso Sanremo e la seconda zona cambio. Mappa: https://www.strava.com/routes/2946432349653730452

Corsa. 5 km, giro unico. Percorso veloce, completamente pianeggiante, che si sviluppa interamente sulla Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. Mappa: https://www.strava.com/routes/2946433280340535812

Swimrun

La gara di Swimrun prevede una distanza totale di 11,250 km, 8,7 km di corsa e 2,55 km di nuoto. La partenza verrà data presso il Lido Imperatrice e l’arrivo sarà situato proprio sulla finish-line del Challenge. Dettagli e distanze: https://challenge-sanremo.com/swimrun/

CHALLENGE FAMILY

Il 2022 è l'anno della celebrazione del ventennale di Challenge, il circuito internazionale che conta oltre 30 gare di triathlon di lunga e media distanza in tutto il mondo con percorsi spettacolari in destinazioni iconiche. Nessuna gara Challenge Family è come un'altra: ognuna è in grado di offrire un'esperienza unica e indimenticabile ai triatleti di tutte le età e le capacità prestative, facendo vivere emozioni del triathlon a concorrenti, amici, familiari e sostenitori.